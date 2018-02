Nueva cláusula gatillo y el hallazgo de la cartera de María: las tapas del domingo

Luego de un repaso por las tapas de los principales diarios locales, BigBang resume las noticias más importantes del domingo. Informate en un minuto.

Política

Con el inicio del año y de las negociaciones paritarias, el Gobierno de Mauricio Macri decidió impulsar una nueva cláusula para compensar la inflación, la cual consiste en que los cierres paritarios oficiales sean de un 15%, pero con revisión.

Esto no se basaría en una cláusula gatillo, como la que incluyeron en las paritarias 2017, sino que sería un compromiso de ambas partes para volver a negociar en caso de que la inflación supere el aumento salarial.

El gobierno propone una nueva cláusula de revisión para las paritarias.

Actualidad

Según informó Infobae, tras el estudio de varios documentos incorporados en la causa, el submarino Ara San Juan tenía como orden espiar a aviones y barcos británicos.

Así lo indica la "Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos" N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, donde se explica que el submarino debía "obtener reconocimiento preciso" y "localización, identificación, registro fotográfico/fílmico" de aeronaves militares y logística que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica.

Documentos revelan que el Ara San Juan debía espiar aviones y barcos ingleses.

Policiales

Durante la tarde del sábado, y luego de varios rastrillajes realizados en los alrededores del aeropuerto de Ezeiza, los investigadores encontraron la cartera y el pasaporte de la Sun Zhong Qin, o "María", la mujer china desaparecida hace 15 días.

Cerca del hallazgo de sus pertenencias, la policía también encontró un cadáver, aunque hasta el momento, no hay información precisa acerca de si se trata o no de la mujer de 60 años. Aunque se dijo que los familiares de la señora no habrían podido reconocer la identidad del cuerpo debido al avanzado estado de descomposición, lo cierto es que ni siquiera lo vieron todavía.

Encontraron la cartera y el pasaporte de la mujer china desaparecida.

Mundo

Al menos dos personas murieron y otras 70 resultaron heridas producto luego de que se produjera un choque entre un tren de pasajeros y otro de carga en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por el impacto, la locomotora y varios vagones descarrilaron, por lo que muchos de los viajantes resultaron dañados y debieron ser trasladados de urgencia hacia diferentes centros médicos.

Dos trenes chocaron en Carolia del Sur y hay más de 70 heridos.

Deportes

Con nuevo equipo, River Plate cortó una racha de tres derrotas seguidas al ganarle 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca.

De local y con dos goles de Ignacio Scocco, el equipo de Marcelo Gallardo llegó a 18 puntos en la tabla, y ahora, tiene quince menos que el líder del torneo, Boca Juniors.

River Plate le ganó a Olimpo de Bahía Blanca por dos goles.

Espectáculos

La semana pasada, muchos creyeron que entre Wanda Nara y Mauro Icardi había una crisis matrimonial, debido a que el futbolista había dejado de seguir a su mujer en Instagram.

Wanda le dedicó una fuerte indirecta a su marido.

De vuelta en Milán, la rubia no le dejó pasar la mala actitud de su marido, y a través de sus redes le dedicó un pícaro mensaje, junto a una foto muy sexy suya. "Sólo para mis seguidores", escribió a propósito.