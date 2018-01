¡Otra vez! Nicole Neumann y Julieta Prandi, peleadas en una pasarela

Nicole Neumann y Julieta Prandi no eran las mejores amigas, pero entre ellas prevalecía la paz y el buen trato. Ambas guardaban hasta el año pasado un secreto, tan codiciado como el oro: quién le puso el apodo de “Muqui” a Pampita.

Sin embargo, esta suerte de amistad por conveniencia se quebró cuando la ex mujer de Fabián Cubero dio a entender que había sido Prandi la responsable del sobrenombre.

Nicole y Julieta no se quisieron ni ver durante el desfile.

El domingo por la noche, esta suerte de nueva enemistad se dejó ver durante la décimo cuarta edición de “Pinamar Moda Look 2018”, el clásico y prestigioso desfile de la costa veraniega que lleva adelante cada año el empresario Guillermo Azar.

Fue allí donde Nicole y Julieta dieron la nota cuando no quisieron pararse una al lado de la otra para saludar al público.

Las modelos no se cruzaron durante todo el día.

Fue por esta razón que Guillermo Azar tuvo que interceder, pararse en el medio de ambas, y saludar junto a ellas. Del desfile participaron, entre otras, Sofía “Jujuy” Jiménez, Soledad Solaro, Macarena Lemos y Sofía Zámolo. Pero la tensión entre Nicole Neumann y Julieta Prandi volvió a sumar un nuevo capítulo tras su paso por la pasarela de Pinamar.

Todo esto ocurrió cuando Pampita aceptó ser parte del programa de una de sus tantas rivales, Nicole Neumann. Allí, no perdió la oportunidad de encarar a la rubia y preguntarle: “¿Vos sabes quién fue?”. Frente a esto, Nicole se desligó del tema y aseguró que se trataba de un “mito urbano” que cobró mucha relevancia hasta el punto de instalarse en los medios.

Recordando todo esto, y ante la respuesta de Nicole, Pampita decidió desligar a la ex de Facundo Moyano, aunque se acordó de Prandi, a quien culpó por el apodo. “Me quedó la intriga, va a permanecer el misterio, quién fue la malvada. Pero creo que Prandi puede haber sido", dijo.

Frente a esto, Julieta Prandi tomó cartas en el asunto, decidió ser parte del programa que conduce Pampita por la señal de KZO y dio a conocer que la responsable del apodo era nada más ni nada menos que la ex de Cubero, la misma que días atrás había decidido mirar para otro lado cuando la propia morocha le preguntó sobre el mote de “muqui”.

Nicole y Pampita se volvieron a encontrar.

Cuando le preguntaron a Prandi si había sido Nicole la responsable, respondió sin titubeos: “Sí. Y está bueno que lo aclaremos. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla. Yo me enojé. No estaba mal de tristeza. Pero yo soy la Justicia, necesito que las cosas sean justas. Es feo que te señalen en algo que no hiciste“, explicó Prandi.

