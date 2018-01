¿Quiere ser negra? Luego del cuello y un brazo, Candelaria Tinelli se "pintó" la panza

Candelaria Tinelli sigue sometiéndose a las agujas para cumplir su objetivo: completar todo su cuerpo con diferentes dibujos. "Continuando este hermoso proyecto de cuerpo completo", escribió en Instagram luego de subir un video de un nuevo dibujo en el abdomen. Y no tardaron las críticas por parte de los que no apoyan este tipo de técnicas.

La panza de Candelaria.

Cande se está haciendo una técnica que se llama "blackout" y que consiste en cubrir con tinta negra partes de su cuerpo para tapar viejos tatuajes. ¡Mirá el vídeo!

No es la primera vez que Candelaria Tinelli crea polémica con uno de sus tatuajes y se sabe que no se detendrá. Lo que empezó como un hobbie se convirtió en un estilo de vida para la hija del conductor. Cuando parecía que ya no podía surgir con algo nuevo sorprendió con más tinta negra.

El Blackwork es un estilo que se basa en usar exclusivamente para generar, en la mayoría de los casos, formas geométricas con partes del cuerpo saturadas en tinta negra. Si bien se puede mezclar con tinta blanca no fue este el caso.

Su primer parte pintada de negro.

Lelé, tal como se la conoce en Twitter, primero decidió que su brazo necesitaba color, luego el cuello y ahora el abdomen. Como se puede ver en la foto, salvo por un pequeño espacio en su muñeca, la gran parte de su antebrazo quedó tapado por el color negro. El uso que más se le da al Blackwork es tapar trabajos realizados anteriormente. ¿Será este el caso?

El cuello totalmente cubierto por tinta.

La críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios comenzaron a acusarla de dar un mal ejemplo y hasta de "afearse". Tampoco faltaron aquellos que eligieron defenderla y criticar a los que se "metían en su vida".

Ya en otras oportunidades la criticaron y ella supo mofarse de tantos comentarios destructivos. Para que burlarse de ellos, sumó una foto en la que deja claro cómo se imagina en el 2020.

La imagen que subió Cande.

Según pudo saber BigBang, este trabajo que se realizó Candelaria necesariamente requiere varias sesiones por que el cuerpo "no aguanta" hacerlo en una sola. Por este motivo, muchos tatuadores aconsejan pensarlo dos veces antes de realizarlo.