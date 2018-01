Ricky Martin se desnudó para promocionar un show y enloqueció a todos

Ricky Martín suele utilizar mucho sus redes sociales para compartir momentos de su intimidad y vida privada, pero además, aprovecha el espacio que tiene para comunicar anuncios de su carrera y promocionar sus shows.

En este caso, el cantante no tuvo mejor idea que desnudarse y compartir la foto en su Instagram para contar que las entradas de su recital en Las Vegas ya están a la venta.

Ricky Martin se desnudó para anunciar la venta de entradas de su show.

Con más de 9 millones y medio de seguidores, el artista decidió postear una imagen donde se lo ve de costado, dentro de un baño, y casi totalmente desnudo, con el objetivo de recordarle a sus seguidores que en marzo de este año presentará su espectáculo "All in".

Allí, el cantante recordará sus clásicos, y con una lista de 21 temas, cantará, entre otros, "Livin' La Vida Loca", "Cup of Life", "La Bomba" y "Vente Pa'Ca".

El próximo show de Ricky será el marzo de este año.

Lo cierto, es que el desnudo se había utilizado por primera vez en abril de 2017 en el vídeo que se reproducía al inicio de los shows realizados en la en "La ciudad del pecado", y por este motivo, para avisar su regresó, eligió la misma imagen.

"A moment in Vegas. We are back to Vegas! Get your tickets NOW", escribió el cantante, junto con el link donde se pueden comprar las entradas, que van desde los 54 dólares hasta los 160.

Antes, volverá a encontrarse con su público el domingo 7 de enero en Los Ángeles, donde será uno de los presentadores de los Premios Globo de Oro.