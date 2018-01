¿Sigue celoso? El audio de Maradona a Verónica Ojeda: "Tus novios al lado mío son caca"

La vida de Diego Maradona es un torbellino, y ahora, justamente pasa un momento muy tenso con su hija, Dalma, luego de haber asegurado públicamente que no piensa asistir a su boda, sino puede ir junto con su mujer, Rocío Oliva.

Sin embargo, parece que esa no es la única preocupación que ronda en la cabeza del ex futbolista, ya que hoy aparecieron unos audios donde se lo nota muy enojado con su ex, Verónica Ojeda.

En el mensaje, Maradona le hace una especie de escena de celos a la mamá de Dieguito Fernando, y le asegura a la rubia que si no puede comunicarse con el nene es porque ella está siempre ocupada con "sus novios".

Se conoció un fuerte audio de Diego Maradona contra Verónica Ojeda.

Diego y Verónica se separaron a fines del 2012, a los pocos meses de que la pareja se enterara que iban a convertirse en padres. Desde entonces, el astro de fútbol dejó a su mujer luego de 8 años de relación, y a pesar de que fueron y vinieron varias veces, lo cierto es que finalmente Maradona decidió comenzar un noviazgo serio con Oliva.

Sin embargo, aunque pasaron 6 años desde que ambos dejaron de estar juntos de forma oficial, lo cierto es que ahora aparecieron unos nuevos audios, muy recientes, en donde el "Diez" le habla directamente a la rubia, y le dice que él no puede comunicarse con su hijo porque ella siempre está ocupada con sus novios.

"Hola Verónica, no podrás hablar vos porque estarás con alguno de tus novios, y decile a tus novios que al lado mío son caca", dice el jugador en el audio.

Lo cierto, es que a raíz de este mensaje, el abogado de Diego, Matías Morla, salió en Intrusos a defender a su cliente, y aseguró que de ninguna manera esa conversación es actual.

Diego le pidió a su abogado que desmienta la actualidad del mensaje.

"Diego me llamó para decirme que el audio es algo viejo, que tiene como dos o tres años de antigüedad. Él me pasó todos los audios que tiene en su teléfono, y este audio no está. Le llama la atención de por qué ahora aparece este audio, por eso mismo me pidió que aclare la situación para no tener problema con su pareja", explicó el letrado.

En relación a esto, confirmó que Maradona lo llamó junto a Rocío desde Dubai, con el objetivo de aclarar las cosas.

Finalmente, para generar más dudas, Ojeda también se comunicó con el programa, y allí, habló sobre el mensaje de Maradona. De forma irónica, dio a entender que ese audio no es para nada viejo.

"Estoy en la playa con mi familia, y recién escucho los audios, no sé qué hablan, pero esos audios son ciertos, y Morla dijo que son de hace dos años, si quieren que digamos que fueron enviados hace dos años, decimos eso, ya está", sostuvo entre risas, en alusión a que en realidad, es un mensaje nuevo.