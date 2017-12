Sigue el enojo por los cortes de luz y los vecinos reclaman e insultan a Macri

Las fuertes temperaturas que se registraron, y aún se registran, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, han provocado que muchos usuarios sufrieran cortes en el suministro energético. Por este motivo, durante la tarde de ayer y el día de hoy, los vecinos salieron a la calle para quejarse del pésimo servicio y de los aumentos establecidos por el gobierno respecto a la luz y el gas.

Miles de vecinos salieron a la calle para reclamar por los cortes de luz.

"Llamás a la empresa y no te contestan porque hay un automático. Con lo que aumentó la luz encima. Primero que arreglen, después que aumenten", dijo una señora indignada, que fue consultada por el noticiero de América.

"Ni me preguntes cuanto me aumentaron porque me vuelvo loca. Es 40 veces más que antes y ahora encima hay que gastar en nafta para el grupo electrógeno", aseguró la vecina, y, enojada, agregó: "Gracias Macri, gracias, la re put.. madre que te parió".

Lo cierto, es que según indicó Edesur, en el día de ayer hubo más de 80.500 personas sin luz, mientras que Edenor comunicó que más de 30.000 vecinos sufrieron el corte del suministro energético.

Esta mañana, la cifra rondó los 25 mil afectados, aunque las compañías de energía aseguraron también que los cortes bajaron un 40 por ciento respecto a esta misma época del año pasado.

La realidad, es que el calor en la ciudad no da tregua y, hoy, cerca de las 16, una cámara de luz comenzó a incendiarse en el barrio de La Paternal, y muchos vecinos de las cuadras cercanas se quedaron sin energía.

Fuego una cámara de luz de Edesur en San Martín y Juan B Justo pic.twitter.com/HElZf6fRNN informa @mellisebas — Alertas (@AlertasTransito) 29 de diciembre de 2017

Las causas del inicio del fuego aún no están claras, pero debido a las grandes llamas, una dotación de bomberos de la Ciudad se presentó en el lugar para controlar la situación.

Por la falta de luz, varios comercios debieron cerrar sus puertas, y ante la falta de respuestas de las autoridades, los vecinos salieron a la calle para pedir el regreso del suministro.