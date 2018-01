Sigue el escándalo en Punta: a Cande la gastaron desde el restó y Tinelli la defendió

Candelaria Tinelli utilizó este martes las redes sociales para denunciar el robo de su cartera en un exclusivo restó de Punta del Este. La hija de Marcelo Tinelli se encuentra de vacaciones en la ciudad uruguaya junto a toda su familia en la millonaria chacra de su padre en La Boyita y luego de comer junto a su hermana, Micaela, en “No me olvides”, notó que le faltaban sus pertenencias.

Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay , o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante “No me olvides” en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable. 16 de enero de 2018

Fue entonces que la diseñadora abrió su cuenta de Twitter –donde tiene más de 1.4 millones de seguidores- y aprovechó a contar que no fue bien tratada por los empleados del local. “Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que no vayan al restaurante ´No me olvides´ en Manantiales”, escribió.

Che Cande soy Nico Palacios de No Me Olvides, nos pareces un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir. Una cagada lo qué pasó acá, no está bueno acusarnos sin estar 100% seguros, nunca en 20 años pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos ❤️❤️❤️ — Juan García (@juanchi0607) 16 de enero de 2018

Y agregó: “Además del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable”. Rápidamente, el dueño del establecimiento -utilizando la cuenta de un tercero- se comunicó con ella, aseveró que “no está bueno” acusarlos sin que esté 100% segura que los responsables fueron ellos y señaló que “nunca en 20 años pasó algo como esto”.

La pizarra del restaurante.

Pero este mensaje, casi en simultáneo, quedó opacado por un cartel que se exhibió este martes al frente del restó. En el mismo, como una suerte de broma o chicana hacia Cande, se puede leer: "Se pierde un familiar, no se va a perder una cartera".

Esto, claro está, despertó el enojo de Lelé y la respuesta no tardó en llegar repleta de ironía. Y es que además de deslizar la posibilidad de que su hermana podía haberle robado su cartera, Cande agregó que a la misma le pudo haber crecido piernas y haber salido corriendo del lugar.

"Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides. Está mal de mi parte… al no haber más gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imaginé otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no sé, se la chupo la tierra quizás", escribió.

Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides ,esta mal de mi parte.. al no haber mas gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imagine otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no se, se la chupo la tierra quizás. — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018

Capaz le crecieron patitas y se fue corriendo a la playa y no la vi no se https://t.co/kGjCv6a0vG — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018

Al mismo tiempo, quien salió con los botines de punta a responderle a los encargados del restaurante de Punta del Este fue Marcelo Tinelli. El conductor dedicó algunos minutos, mientras disfruta de sus merecidas vacaciones, para tildar de “lamentable” la respuesta que recibió su hija por parte de las autoridades del local.

Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina. https://t.co/ogHAGPx8E7 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 16 de enero de 2018

“Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina”, detalló el conductor televisivo en Twitter, lugar donde lo acompañan más de 10 millones de seguidores.