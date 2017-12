¿Sos fan de Apple y querés gastar? 9 razones para comprar un iPhone 8 y no un iPhone X

Apple lanzó tres nuevos iPhones en este año que termina: el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X. O sea, dos continuadores de su línea y uno nuevo, algo (poco) distinto que es su nuevo “flagship”, o emblema, y con el que la compañía festejó los 10 años desde que Steve Jobs se paró en un escenario de un centro de convenciones de San Francisco y presentó el primer smartphone de la manzanita.

En EE.UU. los tres nuevos modelos cuestan US$ 699, US$ 799 y US$ 999, respectivamente.

iPhone X recibió algunas críticas desde su lanzamiento. En principio, parece tener menos demanda que la esperada y eso y repercutió en el precio de la acción de Apple (la compañía de más valor del mundo: US$ 881.500 millones). Apple bajaría sus pronósticos trimestrales de venta de este equipo de 50 millones de unidades, a 30 millones. Tiene una superpantalla sin bordes, pero la batería es regular (como la de todos los iPhones) y el sistema operativo, siempre tan sólido, ya registró varios “bugs”.

Dicho esto, ¿cuál conviene comprar? ¿8 o X? El sitio Business Insider asegura que es mejor comprar un 8 y no un X. Acá resumimos los motivos. Mirá.

1 - Precio: iPhone X es más caro que iPhone 8

Primero, el dinero. Hay US$ 100 o US$ 200 de diferencia entre los 8 y el X. Es mucho. “Es simple matemática: podés ahorrar al menos $ 200 con un iPhone 8, que, tené en cuenta, sigue siendo el teléfono nuevo de Apple”, asegura Business Insider.

Frente a frente.

En la Argentina no se vende oficialmente el iPhone X. Sólo Claro comercializa ambos iPhone 8 a $ 27.999 y $ 31.999 (ambos de 64 GB con financiación de hasta 18 cuotas y garantía oficial).

2 - Tienen el mismo procesador

O sea, el “cerebro” de ambos modelos es el mismo (y usan el mismo sistema operativo el iOS 11). Se trata del nuevo chip A11 Bionic, un motor neural y con un coprocesador de movimiento M11. ¿Y eso? Hay explicaciones muy técnicas, claro, pero quizás una de las más simples sea que está optimizado para aprendizaje automático (el tan de moda “machine learning”, en inglés).

“La única diferencia es cómo los teléfonos usan estas características: el iPhone X usa el A11 y el motor neural para su nuevo sistema de detección de rostros, Face ID, que el iPhone 8 no tiene”, explica la publicación.

A11 Bionic.

3 - Touch ID es más rápido que Face ID

El Touch ID existe desde 2013 y es un verdadero estándar. Los usuarios de Apple lo conocen bien y lo usan para desbloqueando el dispositivo, almacenar contraseñas y hasta para pagar con Apple Pay (no en la Argentina).

La presentación de Face ID.

Face ID, el sistema de desbloqueo facial de iPhone X, funciona bien. Pero… no siempre. O no de manera tan práctica para todos (hay que levantarlo de una mesa y “mirarlo”, por caso, para desbloquearlo). ¿Será Face ID el próximo estándar? Si dudas, pero aún no lo es.

4 - Los 8 también tiene carga rápida e inalámbrica

Los tres nuevos modelos usan el estándar de carga inalámbrica Qi y también carga rápida. La mala: tenés que comprar accesorios. Y ahí otra vez entran en juego los US$ 200 extra del iPhone X.

AirPower para iPhone X.

5 - Las cámaras principales son casi iguales

Acá hay diferencias entre los 8: el Plus suma una segunda cámara principal para hacer zoom o desenfocar sin perder calidad de imagen.

Los 8 y sus cámaras.

“La única diferencia entre las cámaras traseras de iPhone 8 Plus y iPhone X es que el X viene con estabilización óptica a para lentes de gran angular y telephoto, para obtener imágenes más nítidas, sobre todo con poca luz. El iPhone 8 Plus tiene OIS solo para gran angular, como el iPhone 7 Plus”.

6 - Las cámaras frontales también son casi idénticas

El hardware de las cámaras FaceTime HD es el mismo. Pero el iPhone X viene con características de software "exclusivas", como el modo retrato, la opción de eliminar fondos en las selfies y los Animoji, que permiten mandar emojis animados.

7 - El iPhone 8 no tiene la "muesca"

“El sistema de cámara TrueDepth en iPhone X es la única interrupción en la pantalla de borde a borde de ese teléfono. No importa demasiado, pero aún la noto todo el tiempo”, asegura el periodista Dave Smith, autor de la nota, quién además destaca que muchas aplicaciones aún no se optimizaron para la forma y el diseño del iPhone X.

"Todo pantalla", pero con "muesca" superior.

8 - Las fundas

9 - El iPhone X tiene una buena batería, pero pierde contra los 8

Los tamaños del iPhone 8 y 8 Plus son casi idénticos a sus predecesoras, el iPhone 7 y 7 Plus, los que significa que tus viejas fundas siguen siendo útiles. Las dimensiones del iPhone X son completamente diferentes a las de los iPhones anteriores. Un detalle, sí, pero suma.

La historia de las baterías de los iPhone no es buena. ¿Cuántos usuarios del smartphone de Apple ves con sus superpantallas casi sin brillo para ahorrar cargar? ¿Cuánto de esos usuarios ves lanzarse a un enchufe o una PC cada vez que pueden? Viven todos con el cable en el bolsillo.

El modelo X tiene una buena batería, pero las de los 8 es superior: de 13 horas promedio para el iPhone 8 Plus y hasta 15 para el iPhone 8. Así y todos, lejos de muchos otros modelos con Android que duran un día o más.