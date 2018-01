[VIRAL] De la cheta de Nordelta a la de Caleta Olivia

Las chetas quejosas no son exclusivas de barrios privados o playas top. En Caleta Olivia, Santa Cruz, también habita esa especie de personas a la que la sola presencia de un tumulto de personas disfrutando del espacio público la irrita.

Patricia Jaime, coordinadora del Programa Escuelas y Redes del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz es la protagonista del audio que se viralizó en las últimas horas. Presa de la indignación le manda un mensaje a la la secretaria de Deporte y Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, Claudia Rearte, quejándose de los chicos de una colonia que "invaden" la playa de Caleta.

"Hola Claudita, habla Pato, te cuento entre nos, vos que sos la encargada de las colonias. Estamos acá tomando sol ¡y se nos vienen encima los pendejos de las Colonias! No se recién, viste, me agarré con un profesor que me dice 'bueno, estamos cerca de los guardavidas'", le cuenta enojada a la funcionaria a cargo de las colonias.

El programa de colonias que ofrece la municipalidad lleva a los chicos a la playa.

"Pero si hay un montón de punto de los guardavidas en la playa y justo donde estamos tomando sol la gente de acá de Caleta, que es el único lugar que tenemos de esparcimiento. Así que, en síntesis terminamos nosotras al lado del guardavidas y los pendejos con los profesores del otro lado, ¿me entendés?".

"Son unos desubicados. Así que deciles Clau por favor, si ven gente que está tomando sol, que se corran. Los pendejos con mochilas un poco más nos asfixian", concluyó indignada.