"Yo no violé a la sobrina de Fabbro": Burlando le responde con todo a Larissa Riquelme

Luego de la detención de Jonathan Fabbro en México, su pareja, Larissa Riquelme publicó una foto con él junto a un extenso mensaje. En el texto le lanzó dardos a Fernando Burlando. La mediática paraguaya da a entender que el abogado -al que nunca menciona con nombre y apellido- fue un pésimo abogado defensor, y cuestionó su trabajo. Sostiene que no se ocupó y ni siquiera tenía una copa del expediente ."Una vergüenza de profesional".

Larissa defiende a su pareja.

"En la causa de Argentina pusiste tu vida en las manos de un abogado que hizo honor a su apellido ya que se burló de vos aceptando tu defensa , más, estuvo 8 (ocho) meses sin que moviera un dedo a favor tuyo, sin presentar ninguna diligencia , dejando a la parte acusadora a su libre albedrío, sin avisarte que tenías que presentarte a declarar en la Argentina, dejando que libren una orden de captura por incomparecencia, nos prohibió hablar a la prensa, luego entendimos el POR QUÉ!", escribió, con pretendido misterio. Luego agregó que sus actuales abogados se "van a encargar de demostrar" su inocencia.

Burlando nunca aceptó la defensa del jugador.

BigBang se contactó con el letrado y éste se desentendió del tema. "Yo no me presente en la causa. Yo no acepté la defensa. No acepté y en las condiciones que está jamás lo aceptaría. Y después del resultado de la pericia menos. Esto ya lo dije hace meses cuando corría el rumor", afirmó.

Burlando, con cierta molestia, cerró la charla, luego de leer por completo el mensaje de la mediática y dijo. "Yo no violé a la sobrina de Fabbro, no se, se confunde un poco", finalizó.