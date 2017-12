Afectado por la crisis de Indalo, Tinelli anunció que se baja otra vez del fútbol

Ya lo había hecho en abril de este año, cuando aduciendo cuestiones de salud Marcelo Tinelli pidió 18 meses de licencia al club de sus amores San Lorenzo y renunció a sus cargos en la AFA. Hoy, tan sólo ocho meses después, decidió alejarse definitivamente para "rearmarse laboralmente".

Tinelli se vio desbordado por los problemas laborales de este año.

El conductor televisivo decidió tomar una decisión de cara a 2018 y así lo comunicó a través de su cuenta de Facebook. "Estoy transitando un rumbo de rearmado en lo laboral que me exije muchísimo. Fundar otra productora y estar cerca de la gente que trabaja de sol a sol para que el programa sea lo que es, resulta un nuevo desafío que requerirá de toda mi atención. Por eso voy a estar limitado en mis tiempos como para seguir tan involucrado con la gestión en el fútbol", admitió en una carta a los hinchas, socios, dirigentes y deportistas.

Además, habló de lo duro que resultó este año para él. "Este año que se va fue muy intenso desde lo laboral. Las vicisitudes de la productora que puso al aire el programa me insumió muchas energías. Y eso lo sufrí mucho. Se me hizo cuesta arriba dedicarme a los dos frentes: el laboral y el del compromiso dirigencial con San Lorenzo. Hasta tuve que pedir licencia. Intenté volver a involucrarme con el fútbol de la institución pero me costó muchísimo", confesó.

De este modo, Tinelli decidió correrse de la conducción del fútbol profesional y juvenil de la entidad y dedicarse sólo al departamento de básquet. "Tengo la seguridad que esta dirigencia tiene la capacidad, la pasión y el talento para seguir manejando con éxito el fútbol. Lo ha demostrado con creces.

Como siempre, yo seguiré acompañando desde mi lugar de vicepresidente", aseveró.