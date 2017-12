Bauza es un "pelotu..", Superliga y crisis financiera: el complicado año de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó el 2017 sumergida en una fuerte crisis institucional de la que, de a poco, comenzó a salir. El arranque del fútbol argentino de este año estuvo plagado de reclamos y paros. Los futbolistas suspendieron y atrasaron el arranque del torneo en protesta por la falta de pago de los sueldos en algunos clubes.

La AFA mantiene una crisis económica desde hace años.

Más tarde, luego de que los futbolistas se dispusieran a arrancar, el muy demorado campeonato de Primera División, los dirigentes se decidieron por una de las tres empresas que competían por los derechos audiovisuales del fútbol argentino. Como había adelantado BigBang, la gran ganadora fue la sociedad de las empresas extranjeras Fox Sports y Turner, las cuales acordaron trabajar en conjunto en el país.

A Fox/Turner se le otorgó la oportunidad de volver a hacer su presentación.

Cabe recordar que Fox/Tuner, para participar de las negociaciones, tuvieron que corregir un tramo de su presentación. El tiempo que se le otorgó a la sociedad fue por una razón: era la gran favorita de Marcelo Tinelli y compañía por lo que ofrecía.

El vicepresidente de San Lorenzo había aclarado que la empresa que resultara ganadora no sería necesariamente aquella que hubiera formulado la mejor propuesta en términos económicos, ya que el criterio de elección tendría en cuenta aspectos "cuantitativos y cualitativos".

El contrato será hasta 2022.

Dicho y hecho. En términos económicos, Fox y Turner Latino América tendrá los derechos de televisación hasta 2022, ofrecieron una “llave de entrada” de $ 1.200 millones y una cifra de $ 3.200 millones para el primer año. Para el segundo año, la firma ofreció un segundo valor llave, cuyo monto no trascendió pero que sería similar al primero.

Los dirigentes y el Gobierno habían acordado rescindir el contrato del FPT por $350 millones.

Pero esto, por mucho que pese en las vacías arcas de la AFA, no fue lo que les puso la balanza a su favor. La ventaja de Fox/Turner, cuya oferta fue de $100 millones menor a la de ESPN, es que se hizo cargo del juicio que mantiene la AFA con la Televisión Satelital Codificada (una sociedad del Grupo Clarín y la productora Torneos), por la rescisión unilateral del contrato que las vinculaba, en agosto de 2009. A esto se refería Marcelo Hugo con lo de "cuantitativos y cualitativos".

El estado de la AFA: deudas, crisis y parches

Clubes quebrados, futbolistas con deudas y las arcas vacías de la AFA parecen no importarles demasiado a los mandamases de los principales clubes de Primera División, quienes a principios de año se habían declarado la guerra, y poco después del acuerdo con la sociedad Fox/Turner estrecharon la mano y se desearon buena suerte en lo que les deparará el futuro que, por ahora, sigue siendo bastante desolador.

Claudio Tapia, nuevo presidente de la AFA, con 40 votos positivos y 3 en blanco.

Durante los primeros meses del año, la AFA trató de comenzar con la resurrección histórica de este deporte/negocio. Todavía no se sabe a ciencia cierta si será buena o mala, pero sí será un cambio rotundo a los últimos 35 años durante los cuales la única voz er la de Grondona.

El 9 de marzo, Claudio "Chiqui" Tapia fue elegido como nuevo presidente de la AFA: "Hoy es un día muy especial, donde entre todos vamos a volver a poner de pie a la Asociación del Fútbol Argentino". Lo acompañaron en la fórmula el presidente de Boca, Daniel Angelici, como vicepresidente primero y Hugo Moyano, presidente de Independiente y su suegro, como vicepresidente segundo.

Esta es la boleta con la lista que encabeza Claudio Tapia. pic.twitter.com/BmmUtzsoy6 — Alejandro Casar (@acasar) 29 de marzo de 2017

La asamblea de votación se realizó en la cancha de futsal del complejo, acondicionada para la ocasión, y también incluyó la aprobación del nuevo contrato de cesión de los derechos audiovisuales para Fox y Turner, lo cual le puso el punto final oficial para el programa Fútbol para Todos. Tapia se convirtió en el nuevo presidente de la AFA con 40 votos positivos y 3 en blanco.

Al asumir, Tapia aseguró que habría cambios en el organismo y prometió, en un principio, reducir la inmensa deuda que mantienen los clubes del fútbol local, alrededor de $800 millones, con la AFA. En ese contexto, el ex presidente de Barracas Central advirtió que solo los clubes libres de deudas podrían incorporar la cantidad de jugadores que deseen sin pagar un excedente por ellos.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Además, sostuvo que "los clubes que no cancelen la deuda para diciembre, no podrán incorporar jugadores". Fue por esta razón que todos las instituciones que le debían millones y millones de pesos al ente regulador del fútbol comenzaron a elaborar un plan de pago, para así poder cumplir con las exigencias de sus hinchas de cara a las próximas competiciones.

La medida para el desendeudamiento de los clubes

Fue el Comité Ejecutivo de la AFA que aprobó esta medida, la cual consistía en un plan de desendeudamiento de los clubes a partir de la cesión de los ingresos de los derechos televisivos en torno a la cantidad de incorporaciones que sumen en el actual mercado de pases.

En esa línea, se implementó una resolución para dolarizar la deuda de los clubes de primera división con AFA. “Chiqui” Tapia adelantó que las instituciones "pagarán al valor del cambio en el mismo momento en que abonen" parte de la deuda que mantienen con el organismo.

LA LISTA NEGRA DE LOS 13

Banfield: $70.000.000

Gimnasia: $70.000.000

Quilmes: $70.000.000

Lanús: $49.000.000

Estudiantes: $49.000.000

Independiente: $40.000.000

Vélez: $40.000.000

Olimpo: $40.000.000

San Lorenzo: $39.000.000

Arsenal: $35.000.000

San Martín de San Juan: $20.000.000

Huracán: $19.000.000

Newell's: $10.000.000

A partir de ahí, muchos de estos clubes tomaron dos caminos por el pago de sus deudas con la AFA : una cancelatoria (con dinero que abonan en forma total o parcial) y otra con quita porcentual de la cuota de TV (con descuentos que efectúa la Asociación del Fútbol Argentino).

El torneo, puesto en duda más de una vez por el reclamo de los futbolistas

A principios de marzo había llegado a su fin la disputa entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Por aquel entonces, el fútbol argentino sufrió un parate de 80 días en reclamo de una deuda millonaria que los clubes mantenían con sus jugadores.

Jugadores de distintos equipos de fútbol llegando a la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En aquella oportunidad, el Estado nacional -encargado de financiar los derechos de televisación del fútbol desde 2009- pagó la deuda que alcanzaba los 350 millones de pesos. Pero esto solo representó un parche, ya que cinco meses después la historia se volvió a repetir.

El secretario general del gremio de futbolistas, Sergio Marchi, volvió a poner en dudas el comienzo de la Superliga por las deudas que tienen varios clubes con los jugadores pese a que, afirmó, haber recibido 2.200 millones de pesos en los últimos cuatro meses por las cuotas de la televisión.

Sergio Marchi, junto a Maximiliano Rodríguez, Fernando Gago y Sebastián Domínguez.

Finalmente, los clubes cumplieron con el pago de la deuda y el eterno torneo de las 27 fechas dio comienzo.

Comenzó la famosa Superliga

El martes 15 de agosto fue un día histórico para el fútbol argentino. La tantas veces meneada Superliga, aquel proyecto que instalaron hace un año algunos dirigentes con Marcelo Tinelli a la cabeza y que prometía ser la salvación económica de este deporte, fue lanzada con bombos y platillos después de que surgieran algunas dudas sobre su comienzo.

Los dirigentes del fútbol argentino se reunieron en el Hilton.

El ceo de la Superliga, Marcelo Elizondo, resaltó al subir al escenario del salón Pacífico del hotel Hilton, en Puerto Madero, que “es un momento histórico” y presentó a las empresas que ganaron los derechos audiovisuales del fútbol nacional, Fox y Turner, la programación y los periodistas que animarán los programas.

Para quienes tienen servicio digital, las primeras fechas las pudieron ver en forma libre y sin costo por las señales Fox Sports 2 y TNT. Sin embargo, esto fue hasta comienzos noviembre, ya que a partir de ahí todos los que querían seguir viendo fútbol tuvieron que adquirir el Pack Premium, cuyo costo mensual alcanza los 300 pesos con los canales Fox Sports Premium y TNT Sports.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA SUPERLIGA Y QUÉ TIENE A SU CARGO?

La Superliga dio comienzo oficialmente el pasado viernes 25 de agosto. El torneo consta de 27 fechas repartidas entre 28 equipos. Es un “todos contra todos” y no contará con la renombrada fecha de los clásicos. Para ver un Boca vs River o un Independiente vs Racing, entre otros, se tuvo que esperar a que se crucen en sus respectivas fechas.

D’Onofrio, Moyano y Alfredo Dagna (Olimpo), algunos de los directivos presentes en el Hilton.

La Superliga tiene a su cargo la organización del torneo, mientras que la AFA todavía dispone del manejo del Tribunal de Disciplina y el Colegio de Árbitros. Este torneo tiene un receso del 10 de diciembre hasta el 28 de enero y finalizará el 13 de mayo de 2018, un mes antes del Mundial de Fútbol que se hará en Rusia.

¿CUÁNTO SERÁ LA RECAUDACIÓN Y CÓMO SERÁ REPARTIDA?

Se especula que gracias a los derechos televisivos de este torneo se recaudarán alrededor de 4.400 millones de pesos por año. Esta cifra, sin embargo, será repartida en dos partes iguales: el 50% será dividido en partes iguales entre todos los clubes de primera división. Mientras que el otro 50% restante dependerá de la producción deportiva y del rating de cada equipo.

Las señales que dan el torneo local.

Esto quiere decir que cada club recibirá por año cerca de 78 millones de pesos correspondientes a la mitad de la recaudación real y anual de los derechos audiovisuales. Y si las instituciones quieren que sus arcas sean más ricas, deberán aspirar a un puesto de clasificación para las copas, ganar el torneo o, simplemente, ser visto por millones a través de la tevé durante 27 fechas.

Chau Bauza, hola Sampaoli y clasificación al Mundial

A 9 días de asumir como el nuevo presidente de la AFA, Tapia se enfrentó a su primer gran escándalo. Salió a la luz un audio donde se lo puede escuchar hablando muy mal de Edgardo Bauza, por aquel entonces DT de la Selección.

"Debe ser para cubrirse, y es un error. Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo hizo la Normalizadora. Voy a tener que hablar del contrato, es un boludo", aseguró Tapia en uno de los audios.

Y continuó: "No sé nada. Capaz que cuando salió de la reunión reflexionó y se irá, no sé. Para mí, te digo la verdad, si dice algo malo se equivoca. Yo estoy tranquilo, muy tranquilo".

Edgardo Bauza dejó de ser el DT de la Selección Argentina.

A partir de ahí, luego de varias idas y vueltas, de malos resultados, de apoyos mediáticos injustificados y de la poca relación mostrada con sus jugadores, finalmente Edgardo Bauza arregló su salida con Claudio Tapia y dejó el cargo de técnico del seleccionado argentino el pasado 10 de abril. De esta manera, El Patón se convirtió en el tercer técnico en decir adiós en tres años.

Sampaoli reemplazó a Bauza en la Selección Argentina.

Más tarde, el lugar del ex DT de San Lorenzo fue ocupado por Jorge Sampaoli, por el que hubo rumores, reuniones, charlas por lo bajo y arduas negociaciones para desvincularlo del Sevilla español. Sin embargo, al ex DT de la selección de Chile no le fue fácil y logró la clasificación al mundial de Rusia 2018 en la última fecha: 3 a 1 en Quito con brutal contundencia y categoría de Lionel Messi.