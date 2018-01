Boca: una denunciante dice que no hubo, cuchillos ni abuso sexual, pero sí golpes

El mundo Boca se vio revolucionado, una vez más, por un escándalo que involucra a dos de sus estrellas colombianas: Edwin Cardona y Wilmar Barrios. Sobre ambos futbolistas recae una denuncia por los delitos de "abuso sexual, amenazas y lesiones leves" sobre Cintia Susana Jiménez, de nacionalidad argentina, y Amanda Catherine Alayo, de nacionalidad peruana.

Según quedó registrado ante la Justicia, los jugadores habrían participado de una fiesta en un hotel de Buenos Aires, en la que ambos se alcoholizaron y persiguieron a varias mujeres mientras las intimidaban con armas blancas. Como si fuera poco, se conoció el audio en el que supuestamente Cardona intenta negociar con una de las denunciantes para frenar la acción llega que finalmente fue radicada.

Según una de las denunciantes, en la fiesta privada también estuvo Frank Fabra.

Pero mientras que los colombianos xeneizes intentan esquivar las cámaras de televisión y apagan sus teléfonos para intentar, de alguna manera, calmar las aguas, una de las víctimas rompió el silencio, aclaró que no fue violada y desmintió haber sido amenazada por los futbolistas con cuchillos. Pese a esto, confirmó que hubo violencia y golpes.

“A mí nadie me violó y eso lo quiere recontra aclarar: en ningún momento denuncié abuso sexual y violación. Yo, eso, para nada. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. Los audios que tengo son de ellos pidiéndome disculpas por los maltratos”, manifestó Jiménez en diálogo con C5N y remarcó que ella no se hará cargo de los dichos de su compañera.

Los jugadores denunciados y el peluquero que propició el encuentro.

Durante la comunicación telefónica, la argentina volvió a sostener que ella no fue violada o abusada por Cardona y Barrios y agregó: “Si fui maltratada y golpeada, tengo las pruebas con los audios. Me repercute en todo, con el SAME salí anoche. Me empecé a descomponer después de 11 horas de declarar y viendo todas las cámaras de afuera”.

Ante esto, una de las víctimas de la fiesta de los colombianos remarcó que todo este escándalo está repercutiendo en su embarazo. “Lo está sufriendo mi bebé. Esto está repercutiendo en mi bebé y en mis dos hijas. A mí no me amenazaron con cuchillas. ¿Había cuchillas? Sí, había y eso me asustó. Pero en ningún momento dije que me pusieron una cuchilla en el cuello”, dijo.

Cardona y Barrios están complicados.

Al mismo tiempo, explicó que no es ni bailarina o prostituida y que no hubo ningún arreglo económico con los futbolistas. “No hubo ningún arreglo de bailarinas ni de prostitutas. No soy nada de esas cosas que me están diciendo. Soy una madre de familia, un ama de casa, vivo como puedo, vendo ropa y cosméticos, hago lo que puedo con mi vida”, continuó.

La causa contra los jugadores de Boca recayó en el juzgado de Instrucción número 6 a cargo de Alejandra Provitola. “Si los mismos jugadores están dando respuestas, que ellos les contesten todas entonces. Porque por lo visto ellos saben todo, yo mi verdad se la di a la jueza”, concluyó.