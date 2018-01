Chilavert le pegó a Maradona: "Fui cuatro veces el mejor del mundo y sin drogas"

Si hay algo que caracteriza a José Luis Chilavert son sus pocas pulgas a la hora de hablar sobre ciertos temas. El histórico ex arquero de la Selección de Paraguay y Vélez se dedica a opinar de fútbol y política.

Sin ir más lejos, criticó al Papa Francisco por recibir a Nicolás Maduro, Fidel Castro y Cristina Kirchner, entre otros, durante estos últimos años en el Vaticano.

El último mensaje de Chila contra Francisco.

Pero Chilavert estalló de furia cuando uno de sus seguidores le consultó por la foto que subió Diego Armando Maradona a las redes sociales, en el que se lo muestra al ex capitán y DT de la Selección Argentina sosteniendo una camiseta con el nombre de Lula y con un mensaje en total apoyo hacia el ex presidente de Brasil: "Lula querido, el Diego está contigo!".

Un tribunal confirmó ayer la condena de Lula da Silva por corrupción y elevó la pena a 12 años de prisión. Este fue el motivo por el que Chila calificó la postal que publicó Maradona de “vergüenza mundial” y disparó contra el ex mandatario de Brasil: “Lula condenado y Maduro matando gente de hambre y por pensar diferente”.

El ida y vuelta de Chila con sus seguidores.

Al ver esto, un seguidor de El Diez le respondió al ex arquero de Paraguay con una de sus famosas y celebres frases: “Al lado de Maradona, tú no has ganado nada“.

Lejos de callarse, Chilavert calificó de “drogadicto” al Diego y remarcó que tiene varios títulos bajo el brazo. “Gané muchas finales, fui cuatro veces el mejor del mundo y sin drogas. Saludos“, escribió.

Pero la furia de Chila no quedó ahí y cuando una usuaria le remarcó que nunca levantó una copa del mundo con su selección, volvió a arremeter contra Maradona: “Fui elegido 4 veces mejor jugador del mundo y no apoyo a presidentes asesinos como los Castros y Maduro como su ídolo. No tienen precio”, ironizó con respecto al hincha argentino.

Chilavert, lapidario con Maradona.

Esta no es la primera vez que Chilavert tiene un encontronazo con el argentino, al que tildó de “panqueque” por sus ideas y vueltas en la FIFA y le criticó la incoherencia de "apoyar a los asesinos de Venezuela" mientras vive cómodo en su mansión de Dubai.