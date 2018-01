El cabaret llegó a River: denuncian a un jugador por querer prostituir a una mujer

En medio del fuerte escándalo sexual que sacude a Boca, ahora los ojos del mundo se centran en Alexis Sánchez, el ex delantero de River que en los próximos días desembarcará en el Manchester United. ¿El motivo? Una joven de 20 años lo acusó de haber intentado prostituirla.

En diálogo con el tabloide británico The Sun, Paulina Sobierajska denunció que el jugador, quien mantiene una relación amorosa con la actriz chilena Mayte Rodríguez, la contactó por WhatsApp y le preguntó cuánto dinero tenía que pagar para poder tener sexo con ella.

“¿Cuánto dinero debo pagar para hacer el amor con vos?”, le habría preguntado en un arcaico inglés, luego de conocerla en un bar. “Había un tipo mirándome y sonriendo. No sabía quién era. Fue muy raro”, detalló la joven estudiante.

La joven tiene 20 años y es estudiante.

El primer contacto lo habría hecho uno de los amigos del jugador. “Alexis le dijo que me pidiera un precio de cuánto costaría hacer el amor conmigo. Quedé asombrada. Hice un chiste y le dije que serían 10 mil libras para hacerlo sentir estúpido”.

Según el relato de Paulina, el delantero comenzó a enviarle mensajes a su teléfono celular. Allí, Sánchez le ofreció 500 libras a ella y otras 500 a una amiga que se encontraba en el bar. Acorde a lo publicado por el tabloide, el ex River entregó el dinero, junto con la dirección de su departamento.

El jugador mantiene una relación con una actriz chilena.

“Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su remera y bailó para mí”, detalló la joven.