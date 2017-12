Holan reemplazó a Holan en el Rojo: la historia secreta de su pelea con el preparador

En tan solo un puñado de días, los hinchas de Independiente pasaron de un estado total de euforia por su coronación en la Copa Sudamericana, a un cuadro de depresión gracias a la confirmada renuncia de Ariel Holan –con carta de despedida incluida- a un nuevo cuadro de felicidad absoluta al saber que el ex DT de Defensa y Justicia había recapacitado y aceptó renovar su contrato.

Holan y Hugo Moyano, presidente del rojo, arreglaron su continuidad.

Pero en ese lapso, ¿qué fue lo que paso? La novela duró apenas cuatro días y en su emotiva carta de despedida, Holan aseguraba que la decisión de abandonar al club de sus amores pasaba por el cuidado de su círculo familiar. “La familia está primero”, era casi como un grito de guerra del director técnico que tiene sus raíces en el hockey.

Pero, según pudo averiguar BigBang, este no sería el único tema que no supo lidiar el DT campeón con el Rojo, como tampoco sería el más importante en el orden de prioridades. Lo cierto es que la eventual salida de Holan se debía al cortocircuito que hubo con su ex preparador físico y amigo, Alejandro Kohan, quien ya anunció su salida del segundo club de Avellaneda.

Holan y Kohan abrazados tras el triunfo ante Racing.

Para ser claros, la disputa de ambos –colaboraban desde 1991, primero en hockey y luego en el fútbol- se habría debido a un tema de dinero. A Holan se lo comió el personaje. Aquel que utilizó para ganarse a la hinchada roja: su confeso fanatismo por Independiente, su consigna de volver a ser, el paladar negro y la coronación de todo lo anterior con el buen juego lo condenaron.

El haber ganado la Copa Sudamericana no derivó en la pelea con el profe Kohan. Fue el haber accedido a la final con Flamengo y los premios que habían ganado por tal logro, los que acabaron con la relación. Según allegados a la institución de Avellaneda, el actual DT de Independiente y el ex preparador físico del rojo tenían un acuerdo de repartir los premios en partes iguales.

Independiente ganó su copa número 17.

Pero algo pasó y el problema surgió antes de la final en Río de Janeiro, Brasil. A la hora de cobrar los merecidos premios por haber pasado la instancia de semifinal ante Libertad de Paraguay, Holan le habría dicho a Kohan que la regla de “partes iguales” ya no era legítima. “Arregla vos, desde ahora, con los dirigentes tu plata”, le habría dicho.

Esto, claro está, provocó el portazo del preparador físico, quien además les hizo saber de la movida a los futbolistas que compartían un grupo de WhatsApp con él, entre ellos Martín Campaña. El arquero uruguayo, junto a otros referentes del plantel campeón como Walter Erviti, salieron a respaldar a Kohan y le pidieron explicaciones a Holan.

Cerramos un Ciclo Inolvidable con un grupo de Jugadores y personas que siempre voy a llevar en mi ❤️.No tengo dudas que van a seguir sumando Copas.

Gracias Club Atletico INDEPENDIENTE,fue un honor!!!! pic.twitter.com/cpX2UBmEjP — Alejandro Kohan (@profekohan) 23 de diciembre de 2017

A pesar del malestar, tanto el DT como el preparador físico decidieron dejar los rencores de lado y encarar la final más importante del rojo en 10 años. Así fue como Independiente volvió a coronarse tras un nuevo “maracanazo”. Pero la relación ya estaba rota y el ex DT de Defensa y Justicia, por está razón, había decidido dar un paso al costado.

En la carta titulada “Querido pueblo rojo”, Holan da las razones por las que decidió dejar se der el técnico de Independiente. “Por primera vez en mi vida, la integridad física de mi familia, de alguno de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo”, explicaba el flamante campeón de la Copa Sudamericana, que le permitirá al rojo jugar tres competencias internacionales en 2018.

Pero Ariel solo renunció por tres días, al cuarto dio marcha atrás y el sábado la comisión directiva del rojo anunció al renovación de su contrato. ¿Qué pasó? Desde el entorno del DT aseguran que el clamor popular, sumado a los mensajes de los futbolistas y las dudas que aún daban vueltas por su cabeza lo ayudaron a replantear su decisión.

Quiero agradecer a la CD en la persona de su Presidente, Sr. Hugo Moyano por su predisposición y muy especialmente al Ministro de Seguridad de la Pcia BA, Sr. @cristianritondo, quien me aseguró la tranquilidad de mi familia y la mía.https://t.co/d7xbwlAShU — Ariel Holan (@arielholan_DT) 24 de diciembre de 2017

Como consecuencia, Kohan se despidió: “Cerramos un ciclo inolvidable con un grupo de jugadores y personas que siempre voy a llevar en mi corazón.No tengo dudas que van a seguir sumando Copas. Gracias Club Atlético Independiente, fue un honor”, escribió el preparador físico en su cuenta de Twitter.

Y a partir de ahora, se prevé que Independiente sufra un cambio radical en su estructura futbolística. Una vez que regrese de su luna de miel -se casó el viernes- y retome el trabajo, Holan implantará de a poco su nuevo proyecto que consiste en una alineación del plantel mayor con la reserva y las divisiones inferiores. Todas pasarían a la órbita de Holan.

Mientras tanto, el DT fanático del rojo deberá rearmar su equipo de trabajo, ya que el alejamiento de Kohan generó un gran recambio: se marcharán Tobías Kohan, Gustavo Sato y Juan Branda. Se sumará Pablo Blanco, ex preparador físico de Alejandro Sabella. El ex DT de la Selección Argentina y Estudiantes se lo habría recomendado.

¿Los objetivos? La Recopa contra Gremio, la Copa Libertadores y la Copa Suruga Bank en el plano internacional y alcanzar a Boca en la Superliga, donde se posiciona a 9 puntos y con un partido menos que el Xeneize. ¿Podrá Holan recomponer la relación con sus dirigidos?