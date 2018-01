"Inmessionante": clasificación al mundial, casamiento y embarazo, el año de Messi

Lionel Messi comenzará el año 2018 con un solo objetivo: ganar el mundial de Rusia, el único trofeo que le fue esquivo en lo que va de su carrera. Con la máxima cita del fútbol mundial a la vuelta de la esquina y con el próximo en Qatar muy lejos en el tiempo, La Pulga sabe, quiere y necesita alzar aquella copa que alguna vez tuvo en sus manos y supo levantar Diego Armando Maradona y Daniel Passarella.

Messi hizo los tres goles que clasificaron a la Argentina.

El camino de la Selección Argentina no fue sencillo y estuvo a punto de sufrir el mismo destino que su par chileno, tanto fue así que hasta la última fecha de las Eliminatorias, el conjunto albiceleste estuvo a punto de quedar afuera del mundial.

La prueba de fuego la tuvo en Quito, contra la siempre difícil Ecuador. Allí, los 2.850 metros sobre el nivel del mar no le pesaron al capitán argentino, quien salió a la cancha del estadio Olímpico Atahualpa no solo con la intención de buscar el tan ansiado y esperado pasaje al mundial de Rusia 2018, sino también con el objetivo de dejar otra imagen a base de buen juego.

CR7 con su merecido premio.

¡Y lo logró! El capitán del seleccionado se puso la capa de héroe y convirtió los tres goles que le dieron la victoria al equipo de Jorge Sampaoli por 3 a 1. Ecuador había convertido el primero a los 43 segundos del comienzo del partido, pero La Pulga supo darlo vuelta a gusto.

Pese a esto, el 2017 estuvo lejos de ser el mejor año deportivo de Messi, pese a que al final remontó y logró quedarse con el derby español. Con un Real Madrid campeón de todo, Cristiano Ronaldo supo relegar al crack del Barcelona en todo lo que jugó. El portugués no solo ganó el premio The Best de FIFA como mejor jugador en 2017, sino que también igualó a La Pulga ganando su quinto balón de oro.

Messi recibió su cuarta Bota de Oro.

Sin embargo, el argentino pudo celebrar con un trofeo a fin de año. Con una sonrisa de par a par, Messi exhibió la Bota de Oro -el premio que recibió como goleador europeo de la temporada 2016-2017- ante los simpatizantes catalanes en la aplastante victoria por 4-0 ante Deportivo La Coruña en el Camp Nou. Paradójicamente, La Pulga no pudo conseguir una nueva conquista.

El antes y el después del debut: todos los records de Messi

Fantástico, estupendo, irreal. Un sinfín de calificativos se ha ganado Lionel Messi a lo largo de su carrera. El 16 de octubre debutó en Primera División frente al Espanyol y comenzó a escribir una nueva historia en el mundo del fútbol.

Messi ostenta el récord Guinness por ser el futbolista que más goles oficiales convirtió en un año sumando los tantos del Barcelona y la Selección Argentina. Fueron 91 goles en 69 partidos durante el 2012: 79 en el equipo catalán y 12 para la albiceleste.

MÁXIMO GOLEADOR DE UNA LIGA EUROPEA

El 10 de la selección argentina logró convertir 50 goles en 37 partidos en la temporada 2011-12. Con esta cifra, superó al ex futbolista rumano, Dudu Georgescu, que había logrado anotar 47 goles en la temporada 1976-77 de la Liga Rumana.

MÁXIMO GOLEADOR EN UNA TEMPORADA

En la temporada 2011-12, Lionel Messi anotó 50 goles en la Primera División de España, 14 en la Liga de Campeones de la UEFA, 3 en la Copa del Rey, 3 en la Supercopa de España, 1 en la Supercopa de Europa y 2 en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Con sus 73 goles en una temporada a nivel clubes, superó al “bombardero Alemán”, Gerd Müller y a sus 67 conquistas.

MÁS GOLES ANOTADOS EN UN MISMO AÑO CON LA SELECCIÓN NACIONAL

El delantero de la selección argentina es fuertemente criticado en el país. Vivir en la sombra de Diego Armando Maradona no es fácil y a la Pulga se le exige un plus por ser el mejor jugador del mundo.

En 2012, Messi logró alcanzar la cifra de Gabriel Omar Batistuta con sus 12 goles en 9 partidos con la Selección Argentina. En la actualidad, La Pulga lidera la tabla de goleadores de la albiceleste con 61 tantos, seguido de lejos por Batistuta (54), Hernán Crespo y Sergio Agüero (35), Diego Armando Maradona (32) y Gonzalo Higuaín (31).

MÁXIMO GOLEADOR DE LA LIGA ESPAÑOLA

El crack argentino superó casi todas las barreras que se impuso. Con 364 goles en 399 partidos, se convirtió en el máximo artillero de la Liga.

Este récord se encontraba en manos del ex jugador español, Telmo Zarraonandia Montoya, más conocido como Zarra, y lo mantuvo durante más de 60 años, con 251 goles.

MÁXIMO ASISTENTE HISTÓRICO DE LA LIGA ESPAÑOLA

No sólo es el mayor goleador de la historia de la Liga. El rosarino dio 201 pases gol en 608 partidos en lo que va de su carrera y superó al ex futbolista portugués, Luis Figo, que había logrado la gran marca de 104 asistencias.

La boda del año: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo era uno de los eventos más esperados a nivel mundial, no sólo por la importancia de los protagonistas, sino también por el gran nivel de los invitados. La ceremonia se llevó a cabo el viernes 30 de junio en el City Center de Rosario, donde cerca de 280 personas se hicieron presentes para compartir el feliz momento de la pareja.

Messi y Antonela dieron el sí.

Entre los invitados, se destacaron las presencias de Samuel Eto'o, CescFàbregas, Carles Puyol, Ezequiel Lavezzi, Xavi Hernández, Neymar, Javier Mascherano y Dani Alves, entre otros.

Mientras que por el lado de la farándula local, sólo estuvieron presentes Nicolás Vázquez junto a su mujer Gimena Accardi, y Marcelo Tinelli, quien llegó acompañado por Guillermina Valdes.

Nahuel Guzmán, Nicolás Vázquez, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Sergio Romero y y mariano Andujar con sus mujeres.

Sergio Agüero fue otro de los futbolistas en caer pasadas las 19 horas junto a su (¿ex?) pareja, Karina "La Princesita" Tejeda. Los organizadores del evento, al mejor estilo Hollywood, instalaron una red carpet para que los protagonistas, antes de ingresar al hotel, posen para la foto que saldrá en todos los medios del mundo.

Después de ponerse los anillos y besarse, los recién casados disfrutaron de una tierna canción, interpretada por Abel Pintos. "Como lo eterno del amor en una alianza", rezó el cantante y los aplausos de todos los presentes resonaron en el lugar.

Messi, muy felíz, besando a su mujer ante las cámaras.

Atonela lució un vestido diseñado por Rosa Clará, una importante modista de España, con quien la joven tiene relación desde hace varios años. Entre flores, sillones cool, arañas y mesas decoradas perfectamente, el futbolista y su esposa recibieron a sus allegados con la ceremonia del civil, para luego darle comienzo a la verdadera fiesta.

La llegada de la cigüeña

Tan solo tres meses después del casamiento, Lionel Messi y Antonela confirmaron que esperan su tercer hijo. Fue la mujer del delantero quien lo anunció desde su cuenta de Instagram con una dulce postal familiar en alusión al Día de la Madre. “Familia de cinco. Blessed (bendecida, en inglés)”, escribió la mujer del capitán de la Selección argentina.

Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed������������ Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 7:02 PDT

Y ahora, con las primeras ecografías, la pareja finalmente pudo enterarse de que el bebé en camino será varón. ¡El tercero!, ya que del fruto de su amor nacieron Thiago y Mateo. ¿Será una familia de futbolistas?