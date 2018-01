Tevez recuperó el hambre de ganar jugando con sus amigos de Fuerte Apache: el video

Luego de su desafortunado paso por China, Carlos Tevez decidió volver a la Argentina para incorporarse nuevamente al plantel de Boca. Sin embargo, el jugador reveló que recuperó las ganas de volver al fútbol recién a fines del 2017, cuando regresó a Fuerte Apache y comenzó a entrenar semanalmente con sus amigos y conocidos del barrio.

Carlos Tevez regresó a la Argentina para incorporarse al plantel de Boca.

"No fui una sola vez a jugar, muchas veces fui. Quedarme ahí en mi barrio y otra vez sentir esa sensación de que a uno le falta. Estar viviendo ahí con mis amigos. Volver al origen de donde uno se crió, de donde salió. Buscar dentro mío esa sensación de falta. De que tenía que recuperar el hambre de querer ganar", dijo Tevez sobre lo que era lo que hacía falta para volver a sentir el fútbol en sus venas.

"No encontré otra cosa que decir 'tengo que volver a mi barrio, con la gente que realmente necesita'. Y eso me trajo de vuelta a la realidad, y eso me trajo de vuelta el hambre de volver a ganar", sostuvo en diálogo con Radio La Red, y en base a eso, comentó que en China extrañaba mucho a su gente, y que por ese motivo, decidió dejarlo todo y regresar para volver a ser el que era.

Tevez jugo en China durante el 2017.

Lo cierto, es que la ambición había pasado a un segundo plano en la vida de crack, y su situación personal se vio reflejada durante todo el 2017, cuando el jugador formó parte del equipo chino Shanghai Shenhua, y su paso por el plantel dejó un sabor bastante amargo para sus fanáticos.

"Extraño mi barrio, mis amigos, los asados. Extraño jugar a la pelota con mis amigos, a la gente de Boca, la Bombonera", había dicho a medidos de 2017, y luego de sus declaraciones, finalmente el futbolista dio a conocer su vuelta a la Argentina.

Ahora, ya reincorporado formalmente a Boca, apareció un vídeo del "Apache" en las canchas de su barrio, y allí, se puede ver como el jugador comparte un picado junto a sus amigos y conocidos de toda la vida.

Las imágenes fueron dadas a conocer por el periodista Martín Arévalo, quien explicó que el año pasado, Carlos se juntaba tres veces por semana para volver a disfrutar del fútbol de Fuerte Apache.