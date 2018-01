Mar del Plata, Pinamar y Punta del Este: todas las ofertas y precios para escaparse

El cambio de calendario llega para algunos con días de descanso. Y muchos eligen la playa. Con variedad de precios, descuentos y propuestas; cada destino intenta sumar más turistas para tener una buena temporada.

Mar del Plata comenzó con gran cantidad de turistas.

Las playas de Mar del Plata ayer estaban colmadas. Muchos de los veraneantes llegaron a "La Feliz" como parte de su celebración del año nuevo y otros empalmaron sus vacaciones para aprovechar los descuentos en hoteles, teatros y comercios, que van desde el 25 al 50 por ciento.

El presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, dijo que el objetivo era que la Costa bonaerense sea la principal atracción turística y que apostaron a atraer público con múltiples opciones. "Más de 20 hoteles se adhirieron al programa de descuentos que impulsamos. En los restaurantes los precios más bajos serán los martes", explicó.

Curuchet comentó que hay nueve líneas de micros que también son parte de las empresas que otorgan precios acomodados para los que utilicen las tarjetas de crédito o débito del Banco Provincia.

PINAMAR Y CARILÓ

En Pinamar también hay buena expectativa luego de recibir una primera ola de turistas que llegó con el final del 2017. La mayor parte de los balnearios ya terminó la reconstrucción de sus instalaciones adecuadas a las normas que regulan el frente marítimo. Ahora son de madera ecológica y con menores dimensiones. Los precios se mantienen parecidos a los del año pasado y hay comercios, bares y restó que incluso ofrecen promociones aún más económicas.

El proyecto "Club de Mar", una variación sobre las viejas "carpas con sombrilla", intenta contener a todo el grupo familiar. Aumentaron los espacios para que los adultos puedan practicar todo tipo de deportes y hay más espacios kinder para los niños.

Las playas de Pinamar llenas.

Por ejemplo, en enero de 2017, la quincena estaba $13.500 con acceso a los servicios del balneario. Esta temporada, por ejemplo, en Rivera Club de Mar, que ofrece servicios de playa básicos (carpa, mesa y reposeras) la carpa se cobra $13.000 la quincena. Mientras que en El Pájaro, con el mismo tipo de servicios, cuesta $11.500 la primera quincena y $13.300 la segunda.

PUNTA DEL ESTE

Las arenas uruguayas también están minadas de turistas. Quizás por estrategia o por gusto, muchos viajaron antes del final del año para esquivar aumentos de precios que serán más evidentes desde este semana. Las autoridades sostuvieron que los argentinos representan un 60 y un 65 por ciento del turismo que reciben en temporada alta.

A pesar de que Uruguay no es de los países más económicos para vacacionar en la región, la tendencia local marca lo contrario pese a cualquier precio. Por ejemplo, el litro de nafta se encuentra a US$ 1,65, alrededor de $10 más que en Buenos Aires.

Precios: el litro de nafta se encuentra a US$ 1,65, $10 más que en Buenos Aires.

Uno de los ejes para estimular la llegada de turistas es el congelamiento de precios respecto de la temporada 2017. Una picada en un exclusivo parador de Playa Mansa cuesta entre US$ 12 y 14 –entre $ 216 y $ 252 argentinos–, mientras que un plato principal ronda los U$S 18 ($ 324 argentinos). Los supermercados también ofrecen alternativas un poco más económicas. Por ejemplo, un kilo de colita de cuadril cuesta alrededor de US$ 6,8 –unos $ 120– y una gaseosa de litro ronda los US$ 4 –$ 72–, lo mismo que cuesta un café en un bar.