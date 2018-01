Por los créditos, los precios de las propiedades usadas treparon un 12% en dólares

La recuperación del mercado inmobiliario trajo consigo un reajuste de los precios de las propiedades que se encontraban, según los propietarios, atrasados como consecuencia del parate del sector y con respecto a la inflación. Así en lo que va del año, los valores se incrementaron entre un 11 y 12 por ciento en dólares.

Este aumento se pudo ver en torno a las unidades usadas de dos y tres ambientes, que siguen siendo las más demandadas, tras la reactivación de los créditos hipotecarios, según indican desde el sitio especializado Reporte Inmobiliario.

Sebastián Sosa, Presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay indicó que al incrementarse la demanda de inmuebles, las propiedades aumentaron alrededor del 12%. "El segmento alto es el que principalmente sufrió mayor incremento. Los propietarios están menos flexibles a la hora de vender por lo que el precio con el que se comienza la negociación no suele modificarse al cierre".

Los usados de dos y tres ambientes son los mas demandados por los tomadores de créditos.

De esta manera, el metro cuadrado perforó el piso de los US$ 2000 en promedio. Una tendencia que continuará y se consolidará durante 2018, según Lorenzo Raggio, Gerente General de la inmobiliaria Interwin.

El valor promedio por m2 de un departamento de dos ambientes usado y en buen estado en la ciudad de Buenos Aires, alcanzó en noviembre de 2017 los US$ 2.205. Por el contrario, el valor promedio más bajo se registra en Constitución con US$ 2 1.585 mientras que el más elevado en el barrio de Palermo con US$ 3.115. Así, los últimos 12 meses muestran un incremento del 11,79% en promedio.

En cuanto a las propiedades nuevas o "a estrenar", la suba de los precios se estima apenas por debajo del 10 por ciento.

Palermo es el barrio donde los valores pican alto.

Sin embargo la suba de precios no intimida al boom inmobiliario que se registró durante el último año. Es así que en los primeros 11 meses de 2017 se efectivizaron 55.520 actos de compraventa de inmuebles, aumentando un 43,2% en comparación con similar período del año anterior, mientras que el monto de las transacciones se elevó 103,5% a $128.899 millones, según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.