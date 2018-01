¿Quién es el empresario que se quedó con la constructora del mejor amigo de Macri?

Federico Weil es uno de los desarrolladores que más terreno ganó en los últimos 13 años, de la mando de su desarrolladora TGLT. Hoy la empresa pega uno de sus mayores saltos al quedarse con el 82,32% de Caputo S.A.I.C.F. (CAPU.BA), la constructora de Nicolás Caputo, amigo íntimo de Mauricio Macri.

Weil comenzó su negocio en 2005.

La operación que se realizó con cada uno de los accionistas de la constructora se concretó en US$ 109 millones. De todos modos, la desarrolladora planea ir por más y realizará una oferta pública de adquisición obligatoria y canje voluntario de acciones para adquirir el 100% del capital.

Caputo tiene entre sus obras la remodelación del edificio histórico del Hotel Casino Carrasco, el centro comercial Tortugas Open Mall y la torre El Aleph, entre otros.

Pero la historia de TGLT se remonta a 2005, cuando Weil de 32 años se abría paso, en 2005, en Puerto Madero con su torre Forum, una de sus marcas insignias. Dos años después se asoció con PDG, una de la desarrolladora más grande de América Latina, con base en Río de Janeiro para emprender proyectos a nivel internacional.

Macri y Nicolás Caputo, íntimos.

Hoy su compañía, una de las pocas locales que cotiza en la Bolsa porteña con un valor de mercado de $ 1.500 millones, encara proyectos que totaliza los 650.000 metros cuadrados. Entre sus emprendimientos más emblemáticos se encuentra Forum Alcorta, dos torres que se erigen sobre la avenida homónima, con vista al río.

Forum Alcorta es una de las obras más emblemáticas de TGLT.

"A nivel geográfico, nos propusimos ser líderes en los tres mercados donde nos concentramos: Buenos Aires, Rosario y Montevideo. A diferencia de otros actores, cuando muchos apostaron afuera nosotros decidimos quedarnos. En término de productos nos enfocamos en hacer edificios residenciales de cierta escala en lugares visibles, buscando proyectos que se destaquen, bajo el paraguas de nuestras marcas, Forum, Astor y Metra. Otra parte de la estrategia es invertir en la compañía misma, en lo que no se ve. Por eso apostamos al capital humano, al know how, a aprender de los procesos y sistemas, a las relaciones con los socios y al mercado de capitales", explicaba Weil tiempo atrás.

En agosto de 2017 un plan estratégico de expansión, donde salió al mercado internacional colocando obligaciones negociables convertibles en acciones por un total de US$ 150 millones. También adquirió en una subasta realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un terreno en la zona de Catalinas, por US$ 40,5 millones.

Forum Puerto Norte en Rosario.

Con respecto a su fuentes de financiamiento Weil decía que "lo que nos propusimos fue tener una estructura de capital proveniente de distintas fuentes, como los mercados de capitales, las ON y los socios estratégicos. Todo eso contribuye a tener una espalda financiera para poder crecer. No es atípico que empresas nacientes puedan atraer a inversores internacionales estratégicos y crecer mucho. Es atípico en el real estate, pero en otros rubros es tremendamente común y nosotros aplicamos un poco esa lógica a este negocio. No inventamos nada que no exista en otras industrias".

Hoy, con la adquisición de la constructora Caputo, la desarrolladora suma su pata en construcción, lo que simplificará su estructura de costos y le dará gran ventaja en el mercado de real estate.

Esta operación se da en un momento donde las funciones empresariales de familiares y amigos del presidente Macri es muy cuestionada por cuestiones de incompatibilidad. Especialmente en aquellas situaciones donde el Estado podría requerir los "servicios" de alguno de ellos.

Calcaterra buscó evitar las especulaciones y vendió IECSA.

Precisamente, en el primer trimestre del año el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, vendió su empresa constructora Iecsa a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y dueño de Edenor. De esta forma Calcaterra se desprendió de la firma que le compró a la familia Macri en 2007.