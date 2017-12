Terremoto bitcoin: subió como nunca, se desbarrancó y ahora se recupera (un poquito)

El precio de Bitcoin pasó de US$ 19.000 a menos de US$ 13.000 en una semana, y el pánico ya se apoderó de quienes se subieron a la oleada de la criptomoneda por miedo de quedarse afuera del fenómeno que genera un gran margen de ganancias. O la menos de los que se subieron a la ola sin averiguar mucho y no se enteraron que invertir en la criptomoneda de moda, muy volátil e inestable, no es recomendado para cardíacos.