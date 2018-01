Actriz trans se sumó a la polémica: "El staff femenino estaba asqueado con Tristán"

A dos años de haber interpretado a una de las hijas de Arquímedes Puccio en la serie Historias de un Clan, Rita Pauls aseguró haber sido acosada por el conocido actor y comediante Tristán Díaz Ocampo, mejor conocido como Tristán, con quien compartió elenco en 2015: “Él me decía cosas asquerosas al oído; cosas muy vulgares, sexuales; como: ‘Te voy a hacer tal cosa’”.

Rita Pauls denunció acoso.

A partir de esta denuncia pública, muchas supuestas víctimas de Tristán comenzaron alzar la voz, entre las que se destacó la de Querelle Delage, la actriz trans que compartió una de las escenas más recordadas y calientes de la serie dirigida por Luis Ortega junto al humorista de 80 años. “Con todo esto que resurgió ahora se me viene de nuevo como una especie de apocalipsis mental”, señaló.

Y continuó: “Recordé la barbarie discursiva de este señor. En mi experiencia en el set de filmación no hubo ningún problema. Ahí su comportamiento fue excelente, el de un profesional, el de una persona de 80 años. El problema sucedió a los meses siguientes, cuando el sale a promocionar la obra (de teatro) "El champagne las pones mimosas´".

Querelle participó del séptimo capitulo de la serie de Telefe.

Según contó Delage, la gran revelación de la serie emitida por Telefe fue Tristán: "Pasó del mamarracho cómico, 'facho-cómico', a ser una actor serio". Sin embargo, la actriz reveló que el maltrato del actor hacia ella llegó en 2016, cuando Tristán se ponía “a la defensiva” a la hora de hablar de la escena que compartió con ella.

"Sentía como que él era el personaje, y se brotaba, me trataba en masculino. Decía 'este chico me quiso besar'. Tal vez lo hacía con ánimos de humor, pero es un humor apolillado, rancio, ese humor antediluviano que siempre lo caracterizó", se quejó y agregó: “Yo no lo iba a dejar que traspase los límites del respeto. Él siempre me trató en masculino”.

Delage y Tristán, protagonistas de la escena más comentada de Historias de un Clan.

En diálogo con el programa Confrontados, Delage se preguntó qué hubiera pasado si la compañera laboral del cómico en Historia de un clan hubiese sido Lizy Tagliani o Florencia de la V. “¿Las hubiese tratado en masculino? Porque yo soy actriz pero no conocida, entonces tal vez fui funcional a su discurso reaccionario y machista", explicó.

Por otra parte, cuando le consultaron si alguien le había advertido sobre una presunta actitud perversa por parte de Tristán, la actriz trans reveló: "Nadie me advirtió nada, pero yo sabía que nadie lo soportaba porque compartía con la gente del set. Pero ese día me bastó para darme cuenta que el staff profesional femenino estaba totalmente asqueada con su presencia".

Tristán formó parte de la tira "Historia de un Clan".

Por último, la artista hizo un descargo contra el humorista: "Tristán no está solo, los dinosaurios están vivos todavía". Ante la lluvia de críticas, Tristán salió a defenderse, acusó a Pauls de buscar "promoción" con esto y juró por su madre e hijo fallecidos que nunca “le dijo nada”.