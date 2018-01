Ahora Oliva dice que Diego viene a la boda de Dalma, pero la acusan de "drogar" al Diez

Todo comenzó cuando "El Chino" Lacoste Maradona, sobrino de Diego y que desde hace unos años se transformó en el Maradona menos querido por El Diez, dijo sin dudarlo que para él Rocío Oliva “droga” al ex jugador y DT de la Selección Argentina. En ese marco, a su vez, El Chino pidió recuperar a su tío y aseguró que su entornó le está haciendo mucho mal.

Todo esto lo dijo durante su obra: Soñadores 2. Allí, El Chino recrea el consultorio de un psicólogo que escucha uno por uno a sus pacientes. Claro está, el atractivo del show marplatense es el hecho de que el sobrino de Maradona cuenta secretos familiares. “Su actual entorno me mantiene alejado de él. Es ella (por Rocío Oliva) la que nos separa”, dice.

Y agrega: “No lo quieren ver bien, no lo ayudan. Ven que él está mal y no lo ayudan. No hacen nada para que esté mejor. Esta chica realmente lo pone mal, creo que le da algo, que lo droga y ser ríe de él. Le divierte que él haga esos videos que hace en Instagram, disfruta viéndolo mal y que la gente se ría de él”, describe con total impunidad durante su show.

El Chino Maradona ¿El menos querido por Diego?

Al mismo tiempo, en diálogo con Los Ángeles a la mañana, El Chino se refirió a la posible ausencia de Maradona en el casamiento de su hija Dalma y volvió a disparar contra Oliva: “Creo que aparte de ser su mujer, mi tío pasó a ser un negocio para ella. Me parece mal que no vaya, tiene que estar en el casamiento de su hija. Si su mujer no está invitada, me parece perfecto”.

Rocío confirmó que Maradona estará en la boda de Dalma.

Estos dichos no cayeron muy bien en el entorno de Maradona, sobre todo en Rocío Oliva, quien primero trató a “El Chino” Maradona “impresentable” y “golpeador” y luego confirmó que El Diez sí estará presente en el casamiento de su hija.

“Va a ir, dejen de comprar idioteces. ¿Maradona? Su apellido es Machuca (por El Chino). Y es impresentable. Así que no te hagas llamar Maradona, Chino, y habla de tu vida. Contá que sos un golpeador”, disparó a través de su cuenta de Instagram Rocío.

LOS AUDIOS DEL DÍA - La negativa de Diego Maradona de asistir a la boda de su hija y la respuesta de Dalma > Escuchá los dos audios pic.twitter.com/BoHs8RZxQn — América TV �� (@AmericaTV) 15 de enero de 2018

En este contexto, Maradona ya le pidió a su abogado y amigo, Matías Morla, que le inicie las acciones legales pertinentes a su sobrino por sus polémicos dichos durante su obra de teatro en Mar del Plata. El enojo de Diego Maradona contra El Chino se remonta al año 2013, cuando ambos festejaban la llegada de un año nuevo en la casa de Don Diego.

Por aquel entonces, El Diez, que se encontraba junto a Rocío Oliva, se sorprendió al ver que Verónica Ojeda llegó pasada la medianoche al lugar acompañada de su hijo, Dieguito Fernando. Según trascendió, Oliva explotó al ver a la ex de Maradona e insultó al bebé, provocando que Ojeda decida retirarse, angustiada, de la casa de Don Diego.

"El 31 Vero llegó con Dieguito después de las 12. Ella se puso loca cuando la vio con el bebé y empezó el escándalo. Verónica decidió retirarse con el nene porque no daba la situación. Entonces Rocío dice: '¿Qué hace esta acá con este pendejo de mierda?' y ahí es cuando yo le pego el cachetazo”, había explicado Vanesa, la mujer de El Chino, a Infama.

Maradona y Rocío Oliva.

Según contaron, Maradona no se molestó con la pareja de "El Chino" por haberle pegado a su novia, pero no toleró que todo esto se haya dado a conocer en los medios.