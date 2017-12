Araceli, muy dura: asegura que el amor con Suar fue "tan tremendo" que casi la mata

El 2017 de Araceli González resultó sanador para ella. Además de haberse liberado de muchas mochilas que cargaba a cuestas hace tiempo, la actriz formó parte de la obra "Los puentes de Madison", y su espectacular interpretación la llevó a recibir miles de felicitaciones.

A pesar del enorme éxito, Araceli no se privó de hablar de su pasado, y luego de muchos años de silencio, finalmente se animó a contar que se había separado de Adrián Suar porque le había sido infiel con Griselda Siciliani. Ahora, la artista volvió a romper el silencio y confesó que el amor que vivió junto al productor de Pol-Ka fue "tremendo" porque casi la mata.

Araceli González dijo que su relación con Adrián Suar casi la mata.

"Hace rato que no tengo diálogo con Adrián, pero no porque yo no quiera, sino por una decisión de él", dijo al principio de la entrevista, cuando fue consultada acerca de su vínculo con Suar.

Lejos de dejar las cosas ahí, la actriz decidió profundizar, y aseguró que el amor que ambos se tuvieron fue "tremendo". "Tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Tan tremendo que casi me mata. pero fue tremendo para todos, porque Adrián tuvo momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia", dijo en relación al éxito que comenzó a vivir el productor con Pol-Ka.

Araceli confesó que lo que más le dolió de su separación con Suar, fue que él eligió a su trabajo por sobre la familia.

"Priorizó su trabajo. Está bien, uno elije en la vida, pero no nos priorizó a nosotros. Yo recuerdo tanto lo bueno y lo malo, y de esa relación también salió un hijo precioso", dijo luego para suavizar sus palabras, y en relación a esto, añadió que de todos modos, la vida que ambos compartieron ya quedó en el pasado.

Además, Araceli habló de las declaraciones que brindó Griselda Siciliani en el programa de Jorge Rial, en el cual dijo que a Fabián Mazzei no lo llamaban desde Pol-Ka porque no era buen actor.

"Siendo ajena a Pol-Ka y sin conocer a Fabián, dijo que Adrián no lo contrataba y tampoco lo hacían otras productoras, sugiriendo con ironía que era porque es mal actor. A partir de ahí me tomé una semana para pensar bien, y decidí decir lo que sentía. Corrí muchos riesgos porque a veces decir la verdad es una línea delgada donde podés ser juzgada de una manera poco satisfactoria. Pero no me importó", aseguró.

Del mismo modo, especificó que haber dicho al aire que Adrián le había sido infiel fue producto de una reacción muy pensada, y que en realidad, lo hizo porque se había cansado de callar las cosas que pasaban en la intimidad de su hogar.

González aclaró que ahora se encuentra muy plantada en la vida.

"Hoy puedo decir que estoy bien plantada, que puedo hablar con mis hijos con mucha autoridad, pero porque me tomé el trabajo de sentarme a trabajar en mi persona, de comerme todos los valdes de mierd... habidos y por haber, y ahora puedo transitar una vida mucho más calma", cerró.