¡Así, no! Enojadísima, Mirtha Legrand volvió a ponerle “los puntos” a Macri

Aunque es una de las famosas que más bancan a la administración macrista, Mirtha Legrand se volvió a cansar de algunas actitudes del Gobierno e interpeló con dureza al presidente, quien permanece desde hace más de diez días de vacaciones en el Sur.

“Debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. Yo no sé quién maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo cómo un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones”, disparó la conductora en diálogo con el diario La Nación.

En sintonía con las críticas públicas que hizo antes y después de que el Congreso aprobara la reforma previsional, la “Chiqui” insistió: “Si yo fuera Gobierno hubiera revertido esa medida y les quitaba algo a las petroleras o a las mineras, que tienen tanta subvenciones; y derivaba ese dinero a los jubilados. Es una lástima. Y, peor aún, en un país tan rico”.

Por último, cuestionó al equipo de comunicación del Ejecutivo y le dio un mensaje directo al presidente: “Debería hablarle más a la gente. Tiene el prurito de la cadena nacional. ¡Use la cadena nacional! Si está contemplada dentro de la Constitución. Debería haber dado un saludo para Navidad y otro para Año Nuevo, y explicarnos cómo está el país realmente”.