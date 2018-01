Axilagate: Madonna y su hija Lourdes, militantes del "antidepilado"

La hija de Madonna, Lourdes León, sigue los pelos, esteee, los pasos de su madre. En la cuenta de Instagram, la Reina del Pop compartió una imagen de su hija y generó todo tipo de comentarios. Incluso la acusaron de sucia.

En la imagen aparece la joven levantando los brazos y abrazando a su mamá por la espalda. De esa manera, dejó a la luz los vellos de sus axilas. "Estamos listas para ti, 2018", escribió la compositora junto a la publicación.

El objetivo de compartir esta foto forma parte del movimiento #sobaquember, un reclamo que quiere romper el prejuicio de que el vello es antiestético y antihigiénico en las mujeres. Se trata de una campaña en la que las mujeres muestran su vello en las axilas.

Lourdes no oculta su axila.

Madonna y su hija no son las únicas. Distintas famosas mostraron partes de su cuerpo sin depilar. Desde la cantante Miley Cyrus hasta la intérprete Lola Kirke, conocida por su papel en la serie Mozart in the Jungle, que en la pasada gala de los Globos de Oro mostró sus axilas con pelo.