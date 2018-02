Benito Cerati, a corazón abierto: "Soy feminista, soy gay y soy feliz"

"Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz".

Con esta contundente frase, el músico -hijo de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar dio comienzo a un fuerte descargo en las redes sociales, donde no sólo habló de sus preferencias sexuales, sino que se refirió también de los derechos de la mujer.

Benito Cerati Amenábar, el hijo de Gustavo Cerati, en el estreno del “Séptimo día, no descansaré”.

El líder de Zero Kill habló de feminismo, tras el fuerte debate que se generó sobre este tema durante los últimos días. "No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará", dijo el joven de 24 años y agregó: “Me parece nefasto el concepto de que una 'figura pública' solo por eso tenga que dar un ejemplo”.

El descargo de Benito en las redes sociales.

En esa línea, Benito remarcó su disconformidad con quienes le exigen “dar el ejemplo” por tan solo ser el hijo de una figura pública. “Sigo nadando contra la mierda pero ahora en vez de bote tengo un puto crucero deluxe. Nunca me ha interesado que se descubra mi identidad. Si ahora pongo mi nombre es porque, justamente, es mi nombre y me siento ultra orgulloso", señaló.

El hijo de Cerati también se metió en el debate por el feminismo.

Tras revelar sus preferencias sexuales, el hijo de Cerati decidió abordar el debate que se armó por el feminismo y opinó: “Con pares de cabezas abiertas es que se debate. Es inocente creer que a los que tienen la cabeza cerrada los vas a hacer reflexionar. No condenes a alguien por sus errores, son sólo errores. La barrera tiene que ser el maltrato psicológico y/o físico, creo yo".

Benito habló abiertamente de sus preferencias sexuales.

Además, Benito –que decidió ser músico como su padre- manifestó su deseo de que cuando se piensen “en los derechos de las mujeres, también piensen en las mujeres que no son blancas, en las que no son clase media/alta, en las que alzarían la voz si pudieran pero por alguna razón no se les permite y en las que nacieron en el cuerpo equivocado”.

El músico recibió los elogios de gran parte de sus seguidores.

Por último, analizó la repercusión que tuvieron sus mensajes en las redes sociales y sostuvo que, con respecto al feminismo, “las que realmente tienen el lugar son las mujeres. Vengo a acompañar a ayudar. No a ser 'el hombre q abandera el feminismo'. Eso sería contradictorio. Esto es sobre ellas y sus derechos. Escúchenlas a ellas", cerró el hijo de Gustavo Cerati.