Bomba en la arena: sin Mónaco, Pampita derrocha sensualidad en Punta

Tras la crisis con Juan “Pico” Mónaco y a punto de cerrar un año redondo en lo laboral –con contrato con Telefe para conducir su propio programa en 2018- Carolina “Pampita” Ardohain decidió comenzar a todo trapo con la temporada de verano. Como todos los años, la modelo se instaló en las playas de Punta del Este para recibir un nuevo año, pero sin “Pico” Mónaco.

La jurado del Bailando 2017 se encuentra acompañada de un grupo de amigos y decidió compartir algunas sensuales postales en las redes sociales que demuestran que a sus 39 años –cumple 40 el próximo 17 de enero- está más linda que nunca. “Verano, playa, amigas, dance”, escribió Pampita, junto a un video en la que se la ve bailando en bikini.

La modelo recibirá el año acompañada por sus tres hijos, Beltrán, Benicio y Bautista, los cuales pasaron esta Navidad junto a Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez. “Diciembre me destruye. Me cuesta mucho, la tenencia compartida, a ver qué fiesta me toca con los chicos, cuál no. Hoy los llevé a mis hijos al aeropuerto. Para mi es tremendo”, había dicho Pampita.

Papá Noel viene surfeando Una publicación compartida de Benjamín Vicuña (@benjavicunamori) el Dic 24, 2017 at 1:16 PST

A su vez, mientras publica fotos con el mar uruguayo de fondo, la morocha confesó que le cuesta no estar cerca a sus hijos. “Es tremendo. Quisiera dormirme y despertarme el 26. Soy mamá hace 12 años y despertarme y no tener ese día especial a mis hijos… Le debe pasar a tantos padres separados, seguro me entienden”, manifestó, buscando algo de consuelo, la morocha.

Mientras tanto, de este lado del Río de la Plata, Mónaco permanece junto a Osvaldo, el perro que adoptó hace algunos meses y que el chofer de Pampita atropelló semanas atrás. El ex tenista, se sumó a la campaña contra la pirotecnia con una foto del pequeño animal al borde de la pileta.

"Desayunando con Osvaldo… lo único que le pidió a Papá Noel aparte de Amor es que NO tiren pirotecnia. ¡Yo creo que todos ellos deben pedir lo mismo! Si pensás igual dale RT", escribió Pico en su cuenta de Twitter, donde se puede ver al can compartiendo unos mates con su dueño.

Desayunando con Osvaldo ��. .. lo único q le pidió a Papa Noel aparte de Amor es que NO tiren pirotecnia ⚡️ �������� . Yo creo q todos ellos deben pedir lo mismo ! si pensas igual dale RT ���� pic.twitter.com/2UY8S1K2j9 — Juan Monaco (@picomonaco) 24 de diciembre de 2017

En los próximos días, Pampita recibirá el 2018 rodeada de amigos y sus hijos. Semanas más tarde, cumplirá un año más de vida y por ahora no se sabe si Mónaco será parte de la fiesta debido a la crisis de pareja que atraviesan ambos. ¿Habrá una reconciliación el año que viene?