Bomba en la farándula: Juanita Tinelli, de novia con el hijo de una famosa actriz

Después de mucha especulación, Juanita Tinelli finalmente reveló la identidad de su primer novio oficial. ¿El detalle que convierte la noticia en una bomba? Se trata del hijo mayor de una reconocida actriz.

Juanita blanqueó a su primer novio.

Al igual que su hermana Candelaria, el blanqueo de la menor de las Tinelli comenzó en las redes sociales, aunque no fue ella, sino su flamante suegra quien arengó la noticia.

Toto, el hijo de Flor Peña, es el yerno de Marcelo Tinelli.

“¿Es el yerno de Tinelli? Hermosa pareja hacen con Juanita”, disparó una seguidora identificada como Flor en el muro de Instagram de Florencia Peña. La pregunta, claro, hizo alusión a una foto que la morocha compartió junto a su hijo mayor, Tomás Otero.

Aunque Peña se llamó a silencio, Juanita decidió ponerle el pecho a la situación. “Viste, hermosa pareja hacemos”, blanqueó. Toto, atento, redobló la apuesta: “Te amo con toda mi alma, hermosa”.

Tinelli y Peña, consuegros.

La relación ya tendría cuatro meses, según viejas declaraciones de Flor en las que revelaba que Toto se había puesto de novio, aunque resguardó la identidad de su nuera. “Ya me trajo novia. Soy espectacular como suegra. No tengo celos, lo avivo un poco, lo ayudo. Me trajo una que es increíble. Está re de novio y es así como bomba, bomba”.