Brian dice que el pene es suyo pero los chats son truchos: “Jamás le pegué a una mujer"

En las últimas horas se dieron a conocer las capturas de algunas conversaciones que dejaron mal parado a Brian Lanzelotta. En uno de los chats que estuvo circulando a través de las redes sociales, se lo ve al cantante de cumbia sujetándose el miembro. En cambio, en el otro confiesa haber golpeado a su ex pareja, Marian Farjat. “La maldad no tiene límites”, manifestó el ex GH.

Se acaba de filtrar una foto mía la verdad q la maldad de la gente no tiene límites q mal por q hay menores q me siguen y es algo privado q debería quedar en lo privado grax a el o la hija de puta q lo hizo me robaron el cel donde tenía cosas privadas como esas 30 de enero de 2018

BigBang se comunicó con Brian, quien en primer lugar remarcó estar muy disgustado con esta situación y dejó en claro que las conversaciones donde él asegura haberle dado "cachetadas" a su ex pareja son falsas. “Es todo trucho. Yo no hablo con fans. Cómo voy a hablar así. Son truchos esos chats. Jamás le pegué a una mujer”, señaló el artista.

Brian habría confesado haberle pegado a Marian.

Poco después de que comenzaran a circular sus fotos íntimas por la web, el cantante denunció haber sido víctima de un robo y vinculó aquel hecho con la publicación de sus conversaciones privadas. Sin embargo, un poco más calmado le aseguró a este portal que pudo haber sido la persona “en quien confió” y le mandó aquella postal íntima, la responsable de subir todo el contenido a las redes.

“Estoy para atrás. No estoy nada contento. Me encantaría saber cómo pasó. Hay dos maneras: una del teléfono que me robaron, aunque me dijeron que era imposible porque borré todo de ese celular. Y la otra es de la persona a la que le mandé esa foto”, explicó Brian.

En esa línea, consultado sobre las versiones que señalaban a Marian como la responsable de dar a conocer estas capturas, sostuvo que todo esto “comenzó desde que se dio a conocer que tengo una relación con Anita (Izaguirre)” y advirtió: “Todo vuelve”.

Pese a esto, el cantante prefirió no dar nombres y aclaró: “No voy a señalar con el dedo. Yo ya sé quién fue. Pero no tengo ganas de seguir inflando eso, por eso no voy a iniciar ninguna acción legal".

Lo único que le digo llegan a aparecer fotos o videos mios actuales q recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja y se lo vas a explicar directamente a Burlando #ElQueAvisaNoTraiciona #buenasnoches �� PORQUE NO LE CREO NI EL HOLA MIRA SI LE VOY A CREER LO DEL ROBO.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018

Se quiere hacer el @NatachaJaitt ahora.. de repente te robaron el teléfono no? Esa ya está quemada bb! Invéntate una nueva.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018

Por último, el cantante de música tropical se refirió al fuerte descargo de Marian en las redes sociales, quien aseguró que le iniciaría acciones si aparecen fotos íntimas de ella en la web. “Llegan a aparecer fotos o videos míos actuales, que recuerdo sólo haberle enviado a él cuando éramos pareja, y se lo vas a explicar directamente a (Fernando) Burlando”, disparó la ahora DJ.

Buen jueves para todos �������� Una publicación compartida de BRYAN LANZELOTTA (@bryanoficialok) el Dic 7, 2017 at 8:10 PST

Frente a esto, Brian, con la ironía de su lado, llevó tranquilidad al entorno de la ex hermanita: “Que Marian haga lo que quiera. Yo no tengo videos de ella, no soy como ella. Que se quede tranquila que no hay más nada de ella en mi vida”.

Antes de finalizar la nota, Brian le pidió a los internautas de la mejor forma posible que dejen de circular sus fotos íntimas a través de las redes sociales por su hijo y sus sobrinos. “Tengo un hijo, tengo sobrinos, No suban más las fotos. ¿Cómo miro a mi nene a la cara?”, cerró el cantante.