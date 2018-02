Cabré contó cómo reaccionó Rufina con la llegada de Magnolia Vicuña

Familia ensambladísima. Nicolás Cabré rompió el silencio y habló de la reacción que tuvo su hija, Rufina, después de que su mamá, Eugenia “la China” Suárez, diera luz a Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Nicolás Cablé contó cómo reaccionó Rufina tras el nacimiento de Magnolia Vicuña.

“No se puso celosa, ni intensa. La verdad es que Rufi nos sorprende día a día porque lo normal o lo esperable era que se pusiera incómoda, celosa o esté algo nerviosa. La esperó mucho a su hermanita y la verdad es que está feliz”, reconoció el actor en diálogo con el ciclo Agarrate Catalina.

La "China" Suárez, embarazada de Magnolia, junto a Rufina.

El actor, quien mantiene una muy buena relación con su ex mujer, destacó que la personalidad de su hija de cuatro años es mucho más abierta que la suya. “Está acostumbrada a estar con otras personas. Yo no era tan sociable y mi hija conoce a todo el mundo, sabe quién es todo el mundo y tiene un código con todos ellos”.

La "China", Vicuña y Magnolia ya recibieron el alta de la clínica.

Por último, Cabré reconoció que la llegada de su hija le cambió la vida: “Ya no soy más el tipo que sale en la televisión, soy el papá de Rufi y ya me pone en otro lugar. Eso me relaja. Es espectacular y es lo que siempre busqué. Ella es mi vida y me cambió en todo sentido, en las perspectivas y las prioridades”.