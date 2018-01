Cacagate: Ojeda lo "atendió" a Diego y reveló que los audios "son de julio pasado"

Verónica Ojeda rompió el silencio luego de que se dieran a conocer algunas conversaciones entre ella y Diego Maradona, donde el futbolista se mostraba celoso de que la rubia pudiera rehacer su vida. "Tus novios al lado mío son caca", le dijo en el intercambio el diez.

Al ser entrevistada por Intrusos, Ojeda indicó que los audios no son de hace tres o cuatro años, como quiso hacer ver Matías Morla, abogado de Maradona. "Al momento cero, cuando se peleó con esta chica (por Rocío Oliva) me llamó", confirmó la ex mujer del futbolista que indicó que "los audios de Maradona son de julio pasado".

Maradona y Ojeda estuvieron juntos por ocho años.

"Hola Verónica, los mandás a hablar a los nenes porque no podrás hablar porque estarás con alguno de tus novios. Decile a los put... de tus novios que al lado mío son caca", le dice el futbolista.

VOS NO ENTENDES @MatiasMorlaAb HACE UN AÑO NO VE A DIEGUITO... — VERONICA OJEDA (@Veruojeda25) 19 de enero de 2018

Feliz cumple PAPA . Hoy en tu cumple te deseo lo mejor en tu vida.Siempre te tengo en mi corazón TE AMO ... PAPA.❤️❤️❤️DIEGUITO FERNANDO . pic.twitter.com/vZ0VPLeH1v — VERONICA OJEDA (@Veruojeda25) 30 de octubre de 2017

A su vez, Verónica confirmó que actualmente Diego no tiene ningún tipo de contacto con Dieguito Fernando, el hijo de ambos.