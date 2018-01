Cacho, desafiante y provocador: "¿Quién dice qué se puede decir y qué no?"

Las últimas semanas no fueron fáciles para “Cacho” Castaña. Producto de una polémica frase que lanzó durante un programa de televisión, el cantante recibió fuertes críticas que deterioraron su salud. Además, el artista tenía previsto realizar dos shows en Mar del Plata, los cuales tuvo que suspender por un combo de problemas: su delicada salud y el temor al escrache público.

El cantante había reaparecido días atrás en Involucrados, y allí, mientras hablaba de la actualidad del país, explicó que veía a la sociedad muy "sensible", y para referirse al tema, dijo: "Si la violación es inevitable, relájate y goza". Sus fuertes palabras trajeron polémica y repudio: las redes sociales se prendieron fuego con usuarios muy enojados.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", acaba de decir Cacho Castaña al aire en una entrevista televisiva que siguió como si nada. pic.twitter.com/eBnNZq1Ava — Juan Amorín (@juan_amorin) 8 de enero de 2018

Poco importo que días después Cacho decidiera disculparse. El daño ya estaba hecho y la sociedad, lastimada, no se lo perdonaba. "Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida vida", dijo.

Como las disculpas no surtieron efecto, el cantante volvió a romper el silencio este martes durante una nota con Infama. “Fue algo que se me escapó, que dije sin querer. Fue un dicho callejero y tengo muchos más de esos porque en mi época se hablaba de eso”, explicó.

Y se preguntó: “¿Quién dice qué se puede decir y qué no? Alguien va a tener que dirigir eso o ¿es a la buena de Dios?. Yo estoy pasando un lindo verano, a pesar de todo lo que pasé y que pedí disculpas. Me mataron. Son las reglas del juego y me la banco”.

Cacho, con oxígeno mediante, se defendió de las críticas.

En esa línea, el artista explicó que el fuerte repudio que recibió repercutió directamente en su salud y aclaró que tuvo que volver a recurrir al oxígeno para respirar. “Soy oxigeno dependiente, estaba sin oxígeno antes de esto. Pero después de este disgusto tuve que agarrar de nuevo porque me cuesta mucho respirar, porque tengo EPOC (un trastorno pulmonar)”, detalló.

Siempre según los propios dichos de Cacho, tuvo que volver a recurrir al bastón para sostenerse en pie y agregó: “Todo esto me repercutió en la salud, pero bueno. Saldremos adelante. Por ese motivo se levantaron los shows. Un show a esta altura del partido no me salva la vida, yo los quiero hacer para divertirme nomás”.

Vicky Buchino denunció a Cacho por abuso sexual.

Para el músico, se perdieron los códigos adentro del periodismo. “El periodismo se metió en la sociedad. El periodismo parece que fuera esclavo de la sociedad y la sociedad está loca. Hay muchos periodistas que no tienen que estar como panelistas en los programas. No sé si tienen el sexto grado hecho, entra cualquiera a los medios”, resaltó.

Por otro, se refirió a los dichos de Vicky Buchino –quien relató mediante una carta en las redes sociales cómo el cantante intentó abusarla sexualmente durante su juventud- y aclaró que está analizando con Fernando Burlando en iniciarle acciones legales. “Todavía yo no terminé de hablar con Burlando sobre este tema, pero no tiene ni pie ni cabeza”, dijo.

Cacho había suspendido sus shows en Mar del Plata.

Por último, Cacho le agradeció a todos aquellos que solo tuvieron palabras de apoyo y que salieron a defenderlo y cerró: “Las mujeres ahora están todas enojadas, antes nos llevábamos tan bien. Nos divertíamos y ahora están todas enojadas las minas, no sé qué les pasa”.