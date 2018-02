Carmen habló de la separación de Laurita y Fede: tomó partido y sorprendió a todos

A pesar de que Federico Bal y Laurita Fernández aseguraron que iban a poner todo su esfuerzo por sacar adelante su relación, parece que las cosas para la pareja no resultaron bien y, finalmente, en las últimas horas decidieron separarse por una nueva supuesta infidelidad del actor con una compañera de elenco.

En relación a esto, Carmen Barbieri opinó sobre el noviazgo de su hijo, y entre cosas, aseguró que ella apoya a Laura en todo, pero que sabe que Federico y Becky Vázquez son amigos desde hace muchos años.

Carmen sostuvo que su hijo aún no le contó detalles de su separación.

“Desde que se murió mi mamá estoy casi todos los días con Fede. Yo lo veo muy triste por lo de mi mamá, pero no sabía lo de Laura porque no me quiso contar o porque son cosas de él. No sé si están separados, la verdad es que no hablé con mi hijo de ese tema", dijo al ser consultada por en un móvil con Jorge Rial.

“Hace como seis días ella estuvo abrazada con Fede en el velorio de mi mamá. Lo estaba acompañando como nunca vi a nadie. Se amaban, se besaban. ¿Qué pasó en esos días?", preguntó la cómica, para dar a entender que no estaba enterada del motivo de la pelea entre Laura y Fede.

En relación a esto, Carmen explicó que desde que el rumor se dio a conocer, mucha gente la llamó para preguntarle si era cierto que ella sabía que su hijo le era infiel a la bailarina.

“Decían que yo conocía a la tercera en discordia, que yo le hacía gancho. Yo estoy en otra”, dijo en referencia a esos comentarios y, luego aclaró que lo único que hace ahora, además de trabajar, es sobrepasar el duelo por la perdida de su madre.

Según Carmen, Becky y Federico son amigos desde hace muchos años.

Del mismo modo, Carmen aclaró que Federico y Becky, la supuesta tercera en discordia, son amigos desde hace mucho tiempo, pero que la realidad es que ella no está metida "en chismes de camarines", por lo que no sabe si de verdad ocurrió o no algo con la actriz que forma parte del elenco de "Magnifica".

“Yo apoyo a Laura, apoyo a la mujer que ama a mi hijo. Es la primera vez que veo a mi hijo amar. Ni mirar una mujer, ni hacer fiestas", cerró Barbieri.