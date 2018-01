Caso dos: su perro ganó un premio en el programa de Guido Kaczka y no se lo entregaron

Hoy se cumple 180 días hábiles y el premio no está. Gerardo García llevó a su fiel Tita, una perra bullmastiff, a participar en "A todo o nada", programa producido por Endemol y conducido por Guido Kaczka, que emitía El Trece. Junto a su esposa y sus dos hijos guiaron a la mascota para que gane y lo consiguieron. Pero no resultó como pensaron.

La familia antes de ganar.

"Quisimos participar porque nos gusta el programa, es divertido y mis hijos nos pidieron de ir. Y ahora son ellos los que nos piden que hagamos el reclamo en las redes para lograr que nos entreguen la tele", comienza su relato Gerardo García. "Participamos y ganamos un Smart Tv el 10 de abril. Decían que el premio será otorgado dentro de los 180 días, vence hoy pero hasta el momento no responden los correos ni hay otro medio de contacto", continuó.

El último email que recibieron es de hace tres meses, y la familia espera no tener que llegar a instancias legales. "Solo mandamos dos emails de reclamo porque no pensamos que deberíamos ponernos a reclamar. Es extraño. Empecé a googlear y encontré otros casos como el mío, a la espera de la entrega de los premios. La hoja donde dice que ganamos una tele no tiene ni un teléfono ni dirección. Solo tiene un email. Escribimos ahí pero no tenemos respuesta y no queremos engrosar la lista de gente disconforme y con problemas con la obtención del premio", cuenta García, a BigBang.

Esa misma casilla de correo por la que la producción se comunica con todos ganadores. Es más, desde esa misma cuenta se contactaron con el anterior ganador que reclamaba su premio, el Roger, el caniche que tiró los tres bolos que el juego requería, que fuera primicia de BigBang en julio pasado.

García contó que en el email les decían que "Aún no tenemos stock de tu premio. LA PRODUCCIÓN SE COMUNICARÁ CUANDO ESTÉ DISPONIBLE PARA RETIRAR EL PREMIO", fue en junio de 2017. El premio está a nombre de su esposa Carolina Padelli, y tampoco fue contactada por otra vía, pese a que dejó sus datos registrados al momento de inscribirse para participar.

La perra ganadora.

Pero ese no es el único problema. Según cuenta, el ganador no sabe qué clase de premio obtendrá, cuando se lo entreguen. "Lo gracioso es que en el certificado no hay especificaciones del premio. No queremos ser pesados, ni meternos a mandar carta documento. Más allá del premio es que mis hijos se queden con la imagen de que fueron a un lugar, jugaron y ganaron y queremos que vean que nos dan el premio", sumó.

Los hijos de Gerardo tienen 8 y 11 años. Ellos quedaron ilusionados y esperan sumar el televisor a su habitación. "Lo más seguro es que la tele terminaba junto con la Play que les trajo Papá Noel en su pieza, especulamos con eso pero no la tienen", detalló.

"Queremos que los nenes vean que, si ganan un juego donde le prometen un premio, lo justo es que se lo entreguen. Más por el mensaje que dan, en un programa que es para la familia. Queremos que cumplan", añadió.

Por último, el dueño de Tita repasa un momento gracioso. "Cuando esperamos para que comience el programa tuvimos que pasar por un depósito lleno de electrodomésticos. Pensábamos que nos llevaríamos la tele a casa ese mismo día si ganábamos. Luego de la participación de Tita celebramos imaginando el momento de recibirla pero no fue así. Mi mujer hizo el trámite, salió con un papelito en la mano y seguimos igual", finalizó.