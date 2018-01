Cecilia Roth confesó que la violaron en Madrid: "Él sabía lo que estaba haciendo"

En medio de acusaciones de abuso y acoso, Cecilia Roth se animó a hablar y contó que fue víctima de una violación años atrás, cuando vivía en España.

La actriz explicó que, tras el ataque, se negó a sí misma el hecho y que por eso no lo contó antes. "A mi me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía", detalló sobre el atacante y sostuvo que no tiene recuerdos sobre la cara del atacante ni su nombre.

Roth habló sobre un episodio que tenía bloqueado.

En conversación con el programa Perros de la calle, en radio Metro 95.1, la actriz repasó el mal momento. Dijo que el hombre en cuestión la llevó a que tuviera relaciones con él, pese a que ella no quería.

"Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo que mío. Me dijo; 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas...' y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", contó.

"Nunca más en mi vida me volvió a llamar.

Además, Cecilia reveló que tenía ese episodio guardado y que hace poco dio el paso de hablarlo en terapia. "Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba", afirmó.

La actriz señaló que "bloqueó" el hecho y dijo que "seguramente tenía miedo", de que le dijeran que ella lo provocó. "Ahora me siento con la obligación de contarlo", cerró.