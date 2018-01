Cecilia Roth defendió a Rita Pauls y atacó a Tristán: "Era un degenerado"

Desde que la actriz Rita Pauls dio a conocer los constantes maltratos y situaciones de acoso que sufrió en manos del humorista Tristán Díaz Ocampo durante las grabaciones de la serie Historia de un Clan, muchas otras voces comenzaron a tomar protagonismo criticando sin piedad al cómico, quien ya no sabe cómo esquivar las denuncias por acoso sexual.

Cecilia Roth interpretó a Epifanía Calvo, la mujer de Arquímedes Puccio.

Después de que María Soldi y Querelle Delage (compañeras de Pauls y Tristán en la serie de Telefe) salieran a criticar al humorista, Cecilia Roth se sumó a las acusaciones e invitada a Perros de la Calle -ciclo que conduce Andy Kusnetzoff- aseguró que fue testigo directa de la polémica relación entre Pauls y Tristán. “Era un degenerado”, disparó.

Tristán formó parte de la tira "Historia de un Clan".

Roth también formó parte de la Historia de un Clan y aclaró que “no es fácil” para una mujer salir a denunciar este tipo de cosas como lo hizo Rita hace días atrás. “Fuiste sometida a una situación que vos no querías, donde está tu cuerpo en el medio", señaló.

En ese marco, la actriz sostuvo que el pasado de Tristán en el teatro de revistas le pudo haber jugado una mala pasada: "Tristán era un señor que no había hecho nunca un trabajo de este tipo, venía del teatro de revistas, eso no justifica nada, al contrario, lo profundiza".

Rita Pauls denunció acoso.

Por último, Roth dio a entender que la producción del ciclo decidió dar por terminado los problemas con Tristán acabando con la vida de su personaje en el capítulo 7. Y es que consultada por si se tomó alguna medida ante el malestar generalizado del elenco femenino, la actriz respondió: "En el capítulo 7 se lo mata. Como no va a tener rabia si no hay vuelta atrás".

Tristán rompió en llanto días atrás y dijo que no hablará más con la prensa.

A raíz de este escándalo, Tristán decidió dar a conocer un breve, pero contundente comunicado, en el que asegura que no dará ninguna entrevista a partir de ahora. “Quiero comunicar a través de este medio que me encuentro muy dolido por todo lo que está pasando, creo que a la edad que tengo no merezco pasar por todo esto”, explicó.