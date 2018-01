Chano deja de manejar y hace su autocrítica: "La noche con falopa me hizo mal"

"Tengo el registro, pero dejé de manejar. No manejo más. Me hice cargo del quilombo". Con esas palabras, Chano Moreno Charpentier se sinceró, en diálogo con Clarín, luego de un comienzo de año agitado que lo tuvo internado otra vez.

Chano asegura llevar una vida sana.

"No puedo culpar a nadie más que a mí cuando choqué doscientos autos e hice el choque más espectacular de la historia metiéndome debajo de un camión. Si hice esas cosas, no puedo andar quejándome de lo que digan o no. Porque si vos hacés alguna, te la bancás. Me re jode estar tomando taxis todo el día o tener chofer y que me invada mi intimidad. De hecho, tengo un cuatriciclo en la quinta, pero jamás lo uso por la calle", agregó.

Vale recordar que, en el 2015, el ex cantante de Tan Biónica chocó contra cuatro vehículos estacionados en el barrio de Belgrano. Al año siguiente volvió a chocar, esta vez contra un camión. El año pasado protagonizó otro accidente de tránsito -con la licencia vencida- estampándose contra dos autos estacionados en Saavedra.

"Nada grave"

Moreno Charpentier también se refirió a su internación del pasado 31 de diciembre, asegurando que "no pasó nada grave" y que sólo "tenía un golpe de calor".

Uruguay ���� Noma Una publicación compartida de Chano Moreno Charpentier (@chanotb) el Ene 7, 2018 at 9:33 PST

"Aparte ya sé cómo son las reglas del juego. Me la fumo cuando voy a una clínica y que lo pasen en todos los medios, porque hice un montón de cagadas. No me quejo, pero tampoco puedo salir a aclarar que no tengo brotes psicóticos o infartos al corazón", expresó.

Chano dice que actualmente lleva una vida sana que incluye una buena nutrición y la práctica de deportes, aunque admitió haber consumido estupefacientes.

"He tenido problemas porque me gusta la noche, me gusta el estilo de vida", ilustró. "La noche con falopa a mí me hizo muy mal. Me hizo estar re solo. Me hizo perder oportunidades de mujeres, de proyectos de familia. De minas que me dijeron 'qué boludo fuiste'. Y asumo que la hice mal. Mi mensaje para el mundo es ese".