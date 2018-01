"Chau, chauuu": los enigmáticos mensajes de Mauro Icardi en las redes sociales

"Poder decir adiós es crecer", puede leerse en una enigmática imagen que Mauro Icardi publicó hoy en su cuenta de Instagram y que hizo desplegar miles de conjeturas sobre su futuro deportivo.

Chau Chau ���� Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el Ene 29, 2018 at 10:48 PST

Es que la frase de Gustavo Cerati se relaciona directamente con los rumores que giran hace rato apuntan a que el Real Madrid codicia al actual delantero del Inter.

Chauu Chauuu ������ — MauroIcardi (@MauroIcardi) 29 de enero de 2018

Mientras tanto, otro mensaje -esta vez en Twitter- también abonó la idea de una despedida. Allí, el marido de Wanda Nara escribió directamente "Chau, chauuu".

"Mercenario"

Lo cierto es que el enigmático mensaje de Icardi no cae en buen momento. El jugador no marca hace cuatro fechas y, hasta ahora, su equipo no ha podido conseguir ninguna victoria en lo que va del 2018.

#MI9 ��⚫️ Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el Dic 19, 2017 at 1:19 PST

"No te hagas el mercenario. Acá tuvimos que renunciar a Ronaldo, imaginate si no te podemos renunciar a vos", comentó un hincha indignado debajo de la imagen.

"No sos más grande que el Inter, aunque algunos periodistas te hicieron pensar eso. Es un pecado porque sos un gran jugador", señaló otro. Ante la catarata de insultos, Icardi decidió cerrar su Instagram a comentarios.