Chau tregua: Nicole Neumann estalló y aniquiló con todo a Pampita

La enemistad entre Nicole Neumann y Carolina “Pampita” Ardohain tiene más de 16 años y este 2018 promete seguir sumándole varios capítulos a esta historia repleta de chicanas, empujones sobre la pasarela, gritos, enojos y bullying. Esta vez, la ex mujer de Fabián Cubero dejó la cortesía y buenos modales de lado y se animó a tildar a la ex jurado de ShowMatch de “mamarracho”.

Nicole y Pampita, cara a cara.

En diálogo con el diario uruguayo El País, la bella rubia fue consultada por las “malas actitudes” que tuvo Pampita durante sus vacaciones en Punta del Este. Pese a que firmaron el tratado de paz durante el año pasado por la señal KZO, la ex jurado no quiso cruzarse en público con ella y avisó antes de asistir a un evento que si Nicole iba a estar presente, ella no iba.

Nicole y Pampita, enemigas desde hace más de 16 años.

“Hace poquito nos encontramos y lo hablamos, pero se ve que insiste. Es alguien que pide perdón, pero después no quiere ir a un evento solamente porque estoy yo”, dijo la ex de Facundo Moyano y disparó con furia: “Me parece un mamarracho”.

Pese a esto, la conductora de Tardes Nuestras aseguró que volvería a entrevistar a su colega, aunque en otros términos: “Yo la volvería a invitar pero esta vez me cuidaría menos, como hizo ella. Hablaría de cosas que sé que le pueden incomodar como hizo ella conmigo”.

Esta guerra, entre otras cosas, nace –según los propios dichos de Nicole- en agosto de 2001, cuando estuvieron juntas en el desfile que hizo Roberto Giordano en Bariloche. El motivo de la primera pelea se debió a “los malos tratos” de Pampita con sus compañeras.

"Yo tenía que salir al lado de Giordano para cerrar el desfile, pero me pasaste el brazo por delante para abrazarlo y yo quedé pintada. Por eso dije que eras mala compañera, y porque tenías feas actitudes en los desfiles con muchas otras colegas. Hasta dejaste llorando a algunas chicas”, dijo meses atrás en Pampita Online.

El desfile de la polémica.

Esta enemistad se intensificó cuando a la ahora pareja de Juan “Pico” Mónaco comenzaron a llamarla por el apodo de “Muqui”. Pampita nunca pudo olvidar esto y Nicole fue señalada como la autora del sobrenombre que persigue a la ex jurado del Bailando hasta el día de hoy.