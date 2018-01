Cinthia Fernández se separó de Matías Defederico: ¿hubo cuernos de él o de ella?

Luego de algunos rumores de separación que comenzaron a circular durante el fin de semana, Cinthia Fernández decidió blanquear que desde hace algunas semanas, atraviesa momentos complicados junto a su marido, Matías Defederico. "Estamos pasando una crisis y estoy muy triste", aseguró.

Cinthia Fernández confirmó que está en crisis con Defederico.

Radicada en Villa Carlos Paz desde hace un mes, Cinthia forma parte de "Stravaganza" y participa también como movilera del programa "Involucrados. A raíz de su presente laboral, la morocha debió quedarse en Argentina junto a sus hijas, mientras que Defederico viajó a España para comenzar a entrenar en un nuevo club.

"Prefiero dar la cara antes de que se digan cosas que no tengo ganas de escuchar. Todas mis separaciones fueron horribles. Con mensajes y cosas así, y justamente esta vez no pasó eso. No es por nada fuera de lo común que no sea una convivencia de pareja, sólo que yo estoy acá, y él se fue hace 3 días a España", explicó la bailarina cuando fue consultada por la crisis.

La bailarina está en Carlos Paz y su marido en España.

En relación a esto, explicó que ella cree que no todo está perdido, y que a pesar de que últimamente no logran llevarse bien, lo cierto es que hay mucho amor de parte de los dos.

"Tenemos un montón de viajes encima. Yo paso un montón de tiempo sola, y él también. Somos una familia nómade, y la verdad es que tenemos ganas de quedarnos juntos en Argentina, y no tenemos esa suerte", dijo y enseguida aclaró que "él no se mandó una cagada esta vez, como sí pasó otras veces, ni yo tampoco me mandé nada".

Matías abandonó la Argentina hace sólo 3 días.

"La verdad que la pasé mal las otras veces, pasamos por situaciones muy feas, tuvimos un montón de separaciones y no quiero que me pase eso de nuevo porque las nenas ya son grandes", sostuvo.

Además, contó que cuando sus hijas le peguntan sobre su papá, ella le explica que se fue a España a jugar al fútbol, cosa que para la familia ya era sabido. "Creíamos que era en un lugar y no fue así. Yo lo amo y sé que él también a mi", explicó.

"Este año fue terrible, tuvimos tres mudanzas, y muchas veces me pasa que pienso mucho en las nenas y abandono la pareja, y no tiene que pasar eso", cerró la morocha entre lágrimas.