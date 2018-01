Comentarios groseros, manoseos y bullying: las denuncias de acoso contra Pettinato

Como si no hubiera aprendido del error de Facundo Arana al atacar al feminismo desde una pose irreflexiva e insensible, Roberto Pettinato se mostró públicamente de acuerdo e incluso redobló la apuesta.

Pettinato hablo de más y terminó acusado de acoso.

"Me gustó la frase de que 'el feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo trague'", señaló en diálogo con Exitoína concordando con el actor. "No podemos vivir en un lugar en el que no se pueda hacer un chiste o decir un piropo, eso significaría que el fundamentalismo se lo tragó".

"A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos", agregó Pettinato. "Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían".

Graves acusaciones

Y más allá del repudio inmediato que provocaron sus declaraciones, esta vez las reacciones fueron más allá: algunas ex compañeras del ex Sumo en Rock and Pop salieron a acusarlo públicamente por acoso.

Esto lo dice Pettinato; el tipo q, siendo el conductor de un pgm, tira la boca, la lengua, te agarra fuerte de los brazos, si te descuidas se baja los pantalones. Y algunos compañeros y jefes cuando te quejas, te dicen “vos sos mas viva que él, no le des bola. ASCO pic.twitter.com/CyaHsSKVLd — Mariana de Iraola (@MarianadeIraola) 28 de enero de 2018

"Siendo el conductor de un programa, tira la boca, la lengua, te agarra fuerte de los brazos, si te descuidas se baja los pantalones. Y algunos compañeros y jefes cuando te quejas, te dicen 'vos sos mas viva que él, no le des bola'. Asco", escribió en Twitter Mariana de Iraola, quien fue co-conductora de Pettinato en el programa Radio Rana.

Ojalá nos hubieran avisado antes a las chicas de Rock and Pop, así nos evitábamos los comentarios groseros (al aire y fuera), los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo eso jamás consensuado o requerido. pic.twitter.com/txF8Rwx1Fz — Fiorella Sargenti (@FioSargenti) 28 de enero de 2018

Por su parte, la ex columnista de Rock and Pop Fiorella Sargenti señaló que eran habituales en el conductor "los comentarios groseros (al aire y fuera), los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo eso jamás consensuado o requerido".

Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabes de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseó de más. A mi me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5 to grado. Un cerdo. Gracias Fiorella x decirlo. https://t.co/jyvmArT1mz — Señorita Bimbo (@srtaBimbo) 28 de enero de 2018

"Si sos mujer y trabajaste con él sabes de lo que habla", se sumó también la comediante Virginia "Bimbo" Godoy, quien también formó parte del staff de la misma radio, citando el tuit de Sargenti. "Ninguna nos salvamos de un manoseó de más. A mi me mordía el cuello, además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada. Nivel quinto grado. Un cerdo".