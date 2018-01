Con el diario del lunes: el triste mensaje de despedida de Cinthia a Defederico

Cinthia Fernández sorprendió al anunciar su separación del padre de sus tres hijas, Matías Defederico. La modelo aclaró que, en esta oportunidad, no habían terceros en discordia, sino que la crisis se disparó por la carrera del deportista, que hace cinco días partió rumbo a España para jugar en un equipo de la segunda división.

“Prefiero dar la cara antes de que se digan cosas que no tengo ganas de escuchar. Todas mis separaciones fueron horribles. Con mensajes y cosas así, y justamente esta vez no pasó eso. No es por nada fuera de lo común que no sea una convivencia de pareja, sólo que yo estoy acá, y él se fue hace tres días a España”, explicó.

Lo cierto es que, aunque todavía nadie lo sabía, Cinthia le dedicó un emotivo mensaje en Instagram el día que el papá de sus hijas partió a Europa. Eligió una foto en el que se la puede ver con Charo, Bella e Isabella.

“Buen viaje, que seas feliz. ¡Siempre te vamos a extrañar, papá! Te (emoticón de corazón). Mamá cuida de nosotros. Gracias por ser un gran papá”, escribió hace cinco días la bailarina, quien permanece en Carlos Paz haciendo temporada con Stravaganza.

El día en el que Cinthia confesó entre lágrimas la separación

Cinthia participa también como movilera del programa "Involucrados". Fue allí que decidió explicar su complicado presente sentimental y explicar los motivos de su spearación.

"Tenemos un montón de viajes encima. Yo paso un montón de tiempo sola, y él también. Somos una familia nómade, y la verdad es que tenemos ganas de quedarnos juntos en Argentina, y no tenemos esa suerte", dijo y enseguida aclaró que "él no se mandó una cagada esta vez, como sí pasó otras veces, ni yo tampoco me mandé nada".

"La verdad que la pasé mal las otras veces, pasamos por situaciones muy feas, tuvimos un montón de separaciones y no quiero que me pase eso de nuevo porque las nenas ya son grandes", sostuvo.

Además, contó que cuando sus hijas le peguntan sobre su papá, ella le explica que se fue a España a jugar al fútbol, cosa que para la familia ya era sabido. "Creíamos que era en un lugar y no fue así. Yo lo amo y sé que él también a mi", explicó.

"Este año fue terrible, tuvimos tres mudanzas, y muchas veces me pasa que pienso mucho en las nenas y abandono la pareja, y no tiene que pasar eso", cerró la morocha entre lágrimas.