Crisis en Ideas del Sur: "No hay más sueldos, porque ya no tenemos plata"

Ya no se respira el mismo aire. El entorno está enrarecido y todos parecen haber aceptado, de mala gana, el futuro próximo de la productora. El ambiente es otro en las oficinas que se encuentran en la calle Olleros al 3551. Aquella productora que le dio vida al ciclo que conduce Marcelo Tinelli durante sus años de oro, hoy se ofrece de techo para resguardar al canal de noticia C5N.

Atrás quedaron los divertidos sketch, las parodias humorísticas y un sin número de risas entre los productores que noche a noche llevaban adelante el programa más visto de la televisión. Hoy el clima es otro: la alegría fue opacada por la grave crisis financiera que atraviesa Ideas del Sur, la productora que Marcelo Hugo fundó en 1996 y que se encuentra al borde de la quiebra oficial.

Este portal pudo hablar con uno de los tantos trabajadores de Ideas que se enfrenta a uno de los panoramas laborales más complicados de su carrera. Con el fin de no complicar su situación –no cobra su salario desde hace un puñado de meses- prefirió resguardar su identidad: “No estamos bien. Nos avisaron que no nos van a pagar más un solo peso”.

El estudio donde se hacia SowMatch hoy es hogar de C5N.

Y claro, el actual gerente de Recursos Humanos, Pablo Sarno, les informó a todos los trabajadores –o los que quedan, al menos- que ya no se les pagarán los sueldos porque la empresa, en simples y sencillas palabras, “no tiene más plata”. “Todo depende de Ercolini (el juez que tiene en sus manos los casos contra Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa)”, señala.

Para este empleado, que virtualmente quedó junto a sus compañeros con una mano adelante y otra atrás gracias a los ex dueños del Grupo Indalo, hoy bautizado como CEIBO, basta esperar que la justicia –de la mano del juez Julián Ercolini- ordene la Convocatoria de Acreedores para Ideas del Sur. Hasta entonces, nadie cobrará un solo peso más.

“Muchos de mis compañeros volvieron de sus vacaciones y automáticamente entraron en licencia hasta mediados de febrero por esta situación. La empresa sostiene que no tiene plata”, remarca.

Lo cierto es que la situación en Ideas esta complicada, al borde del colapso. La ex empresa de Tinelli ya fue notificada de que si no salda sus deudas, se le serán cortados los servicios como la luz, el gas y el teléfono, en otros. Ya no cuentan con televisión e internet.

Por otra parte, los empleados de la productora llamada Juan Alberto Badía y que hoy alberga a C5N ya no contaban con la atención de salud y con los servicios que las empresas le proporcionan al trabajador, con el fin de promover y proteger su salud.

Sin ir más lejos, en la última semana de enero a los trabajadores les llegó una carta de OSDE, poniéndolos en conocimiento que iban a ser trasladados al plan básico de dicha prepaga por las constantes faltas de pago. “Parece que sí estamos protegidos con respecto a la salud, aunque seguramente no nos cubra nada”, ironizó el empleado de Ideas.

Según cuentan, la empresa acordó con OSDE un plan para que los trabajadores sigan con esa mínima cobertura. Aunque no les detallaron hasta cuándo. Cabe recordar que, según pudo saber BigBang, algunos empleados reclaman el pago de sus sueldos desde agosto del año pasado.

Además, aquellos trabajadores que fueron obligados al retiro voluntario, con el pago de la indemnización en cómodas cuotas, denunciaron que en los últimos seis meses, o tal vez más, se les rebotaron los cheques, amargándoles las fiestas de fin de año.

La ya conocida crisis económica en la que está sumergida su amada Ideas del Sur no le da respiro a Marcelo Tinelli y con el correr de los días le trae más problemas de los que el conductor puede solucionar. El conductor llegó este viernes al país tras sus largas vacaciones y este lunes se reunirá con Pablo Chato Prada y Federico Hoppe para empezar a producir lo que será el Bailando 2018.

Los integrantes del jurado en 2017 también reclaman el pago de sus sueldos.

A lo largo de febrero, Tinelli fundará una nueva productora en la que desarrollará y le venderá diversos productos a las señales de televisión: no solo llevará a cabo sus exitosos programas y ciclos satélites, sino que además llevará a cabo distintas tiras o ficciones.

Mientras tanto, él y su equipo de trabajo buscan un nuevo edificio para montar las oficinas en las que trabajarán para el 2018 ya que La Corte, los estudios desde donde salió al aire ShowMatch durante el año pasado, eran alquilados y ya no son bienvenidos en ese lugar.

En octubre de 2013 Tinelli le vendió el 81% del paquete accionario de la productora al Grupo Indalo, cuestión que terminó de cerrar en 2016. El año pasado, el conductor rompió su vínculo con Indalo o Ceibo y los denunció ante la justicia por “estafa”. Según pudo saber BigBang, les reclama a la (¿ex?) empresa de Cristóbal López casi 157 millones de pesos.