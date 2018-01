Dady Brieva reveló que "La Chipi", su esposa, "la pasó mal" con Pettinato

Las denuncias de acoso contra Roberto Pettinato comenzaron a aparecer en las redes sociales la semana pasada, después de que el conductor hiciera un fuerte comentario contra el feminismo argentino en una nota.

Después de eso, varias compañeras que trabajaron con él en la radio decidieron contar el calvario que habían pasado. Ahora, Dady Brieva se animó a confesar que su mujer, Mariela Anchipi, también vivió algo parecido con el periodista. "Ella la pasó mal", aseguró.

Dady Brieva reveló que su mujer vivió una situación confusa con Roberto Pettinato.

Sentado en el living de Intrusos, Brieva aseguró que la "Chipi", su compañera, trabajó junto a Pettinato. Allí, le consultaron si la bailarina había vivido algo parecido a lo que habían denunciado las otras supuestas víctimas, y el cómico dijo que no podía hablar del tema, pero que algo había sucedido.

El humorista no quiso profundizar en la cuestión.

"Ella no me contó que él la tocó, pero la pasó mal. Yo le insistía con hacer algo, pero paré con el tema porque me dijo 'lo que no me cagó me hizo fuerte', y yo soy un soldado de mi mujer", dijo, y explicó que de todos modos, la "Chipi" sabe muy bien lo que tiene que hacer, y que por eso, no volvería a trabajar con Pettinato.

"Tengo prohibido hablar del tema", aclaró Dady, y enseguida, Jorge Rial confesó que sabía muy bien lo que había pasado entre Mariela y Roberto, y que además, conocía también a otra persona que había vivido algo igual con él.

En relación a esto, Brieva comentó que luego de enterarse de la situación, se cruzó miles de veces con Pettinato, pero que nunca pudo hacer o decirle algo porque su mujer no lo dejaba.

Por otro lado, habló sobre la denuncia que recibió su compañero de Midachi, Miguel del Sel, quien fue acusado por una periodista cordobesa de haberla manoseado.

"Es una denuncia falsa. Lo que dice la periodista no pasó. Nosotros estábamos en la nota también, vimos todo y le dije a Miguel, seguila hasta el final esta cuestión. Ella después pidió disculpas, y para Miguel no fueron suficientes, y le dije que vaya por mucho más", explicó Brieva, quien además dijo que no entiende el motivo por el que la joven inventó una cosa así.

"La misma periodista denunció a Lito Cruz, a un profesor y a Miguel, así que no sé, pero su aclaración después no fue tan grande como el hecho de la denuncia, no vi que después salieran a decir en los medios algo", cerró.