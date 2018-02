De los Red Hot Chili Peppers a Damas Gratis: todas las novedades de Lollapalooza

Una vez más, el festival itinerante Lollapalooza llega al país. Este año, tendrá lugar el 16, 17 y 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. De los Red Hot Chili Peppers a Damas Gratis: quiénes tocan y todo lo que tenés que saber del mega evento que reunirá a más de cien bandas en tres días.

El festival tendrá lugar el 16, 17 y 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Aunque los tickets generales de la primera fecha ya se agotaron, todavía están disponibles las últimas entradas para poder asistir a los dos últimos días del festival. ¿Los precios? $1990 para las entradas generales (+service charge) y $4500 para el VIP (también +service charge).

Día uno: Red Hot Chili Peppers

Los Red Hot Chili Peppers, una de las bandas más esperadas.

Tocarán además: Imagine Dragons, Chance the Rapper, Hardwell, Royal Blood, Anderson .Paak And The Free Nationals, Las Pelotas, El Dante, DVBBS, Camila Cabello, Spoon, Zara Larsson, Miranda!, Alison Wonderland, Oh Wonder, ClubZ, Indios, Mi Amigo Invencible, Militantes Del Climax, What So Not, Mitú, Satélite 23, Jakob Ogawa, Shiba San, DJ Who, El jardín de Ordóñez, Valdes.

Día dos: The Killers

The Killers.

Tocarán además: Lana De Rey, Wiz Khalifa, DJ Snake, Liam Gallagher, Khalid, Damas Gratis, Yellow Claw, Mac Miller, Mac Demarco, Metronomy, The Neighbourhood, Deorro, Marilina Bertoldi, Bambi, Barco, Nghtmre, Oriana, Kaleo, Jesse Baez, Tash Sultana, Luca Bocci, Louis The Child, Metro Live, Whethan, Halpe, Nene Almíbar.

Día tres: Pearl Jam

Pearl Jam.

Tocarán además: LCD Soundsystem, Kygo, The National, David Byrne, Galantis, Bajofondo, Dillon Francis, Tyler, The Creator; Emmanuel Horvilleur, Milky Chance, Cheat Codes, Octafonic, Nathy Peluso, Thomas Jack, Ela Minus, Aloe, El zar, Isla De Caras, Programa, Pyura y Leo García junto a Benito Cerati.

Además de las más de cien bandas en vivo, habrá un concurso de hip hop que tendrá lugar las tres fechas.