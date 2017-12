Del Sel se cruzó con la periodista que lo acusó de "tocarle el culo": ¿qué se dijeron?

La periodista cordobesa Silvia Pérez Ruiz acusó a Miguel del Sel de acoso sexual días atrás. Y, como era de esperar, el cómico negó el episodio.

Pérez Ruiz acusó a Del Sel de abuso.

Sin embargo, ayer ambos se cruzaron en vivo en el programa radial Encendidos, que se emite por la FM Pulxo de Córdoba, y ella no se amedrentó.

Y antes que le pase algo... tampoco entrevisto más a Miguel del Sel. Y de paso... jamás volvería a trabajar con Roberto Sniezek. (Y muchas quisieran no tenerlo de profe) #NoEsNo — Silvia Pérez Ruiz (@silviaperezruiz) 20 de diciembre de 2017

"La pasé mal. A mí no me gusta llegar a una nota y que me toquen el culo. Sentí como un roce, nunca dije que hubo manoseo. No lo entrevisto más porque no quiero pasar por eso de nuevo", señaló Pérez Ruiz.

Se enterró solo

Del Sel, integrante del trío Midachi, admitió que quizás hubo "bromas" pero aseguró no recordar la entrevista. "En nuestras notas siempre hay picardía, yo no me acuerdo qué le podemos haber dicho los tres bromeando", agregó.

El humorista continuó excusándose señalando que su meta como actor es "meter un poco de chispa" y "hacer algo distinto", y emitió una opinión que lo volvió a dejar mal parado: "Es muy distinto decir que 'mirá qué linda cola que tenés' a escuchar en una nota que te manoseé".

"Bueno, vos decís que fue en el plano del chiste y yo lo que te voy a decir es 'cuidado con algunos chistes'", sentenció la periodista. "Yo prefiero un chiste de ese tono para el escenario y la ficción".