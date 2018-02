Denuncian al hermano de Pampita por violencia de género: "Me golpeó la cara"

Victoria Garay denunció por violencia de género a su ex pareja, Guillermo Ardohain, el hermano menor de "Pampita". La joven de 18 años aseguró que las últimas horas intentó contar su versión de los hechos en una comisaría, pero como los oficiales no se lo permitieron, decidió hacerlo público para buscar ayuda.

Victoria Garay quiso radicar una denuncia contra Guillermo Ardohain.

"Fui a hacer una denuncia por violencia de género. Es increíble las vueltas que te dan, aunque tengas la cara golpeada, te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia", escribió la joven hace unas horas y, así, dio a entender que el hermano de "Pampita" la habría golpeado.

El descargo de Garay en las redes.

Luego, para no dejar el tema atrás, subió una historia a su Instagram y, en el mensaje, sostuvo que a las personas violentas "hay que sacarles las caretas". Además, agradeció a todos los que se habían preocupado por ella y su salud.

En diálogo con Minuto Uno, la joven explicó que la agresión ocurrió el viernes pasado a la noche. "Después de los golpes, lo bloqueo de todos lados, pero el sábado se comunica para decirme que era el amor de su vida, que me amaba con todo su corazón", contó Victoria.

“La violencia se había hecho habitual. Lamentablemente, denuncié esta última vez para poder terminar la relación porque siempre volvíamos. Mi familia no puede creerlo. Por suerte mi mamá presenció cómo nos insultaba cuando fui a buscar mis cosas a su casa. Conoció esa fase violenta", añadió.

En relación a esto, aclaró que la comisaría no le quisieron tomar la denuncia, porque le dijeron que el sistema se había trabado. "Estaba con la cara golpeada y no me tomaron la denuncia", aseguró.

Guillermo y Victoria estuvieron juntos durante dos años, y en noviembre pasado, ella visitó el piso de Intrusos, donde se animó a confesar que la diferencia de edad entre ambos no era un problema. El hermano de "Pampita " tiene 32 años y aunque mantiene un perfil bajo, en varias oportunidades se mostró públicamente junto a la modelo y su novio, Juan "Pico" Mónaco.

Sin ir más lejos, a mediados de enero viajó hasta Playa del Carmen para sorprender a la modelo en el festejo de su cumpleaños y, de imprevisto, apareció disfrazado para alegrarle el cumpleaños a Carolina.

El portfolio hot de la ex cuñada de Pampita