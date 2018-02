Desconsuelo masivo: los noticieros se cubrieron de lágrimas por Pérez Volpin

No es un día común y corriente. La jornada del miércoles se vio empañada por la muerte de una muy querida, respetada y admirada colega: Débora Pérez Volpin. La periodista y diputada porteña falleció en el Sanatorio de la Trinidad tras ser internada por un “cuadro abdominal complejo”. El único parte señala que sufrió un paro cardíaco en medio de una “endoscopía digestiva alta”.

La periodista falleció el martes por la tarde.

Lo cierto es que mientras su familia no puede entender qué pasó y apunta contra la clínica – se inició una causa en el Juzgado Criminal y Correccional 57, en manos del juez Gabriel Ghirlanda, bajo la carátula de homicidio culposo- muchos de los ex compañeros de Pérez Volpin decidieron iniciar el día recordándola, entre lágrimas, y muy conmovidos.

Uno de los primeros fue Marcelo Bonelli, quien abrió Arriba Argentinos -noticiero de canal Trece que la tuvo a la periodista como conductora durante 12 años- a puro llanto. "Murió Débora. Es un día tristísimo para todos en Arriba Argentinos. Es un día triste para mucha gente, pero para nosotros en particular. Esta era su casa", comenzó visiblemente afectado por la noticia.

Cristina Pérez no pudo contener las lágrimas.

Sin ocultar su dolor y con el programa acuestas, el periodista se deshizo en elogios para con su compañera y la despidió con unas emotivas palabras: "Era una amiga, una gran compañera, una gran profesional. Era de esas personas inconmensurables, de esas personas que cuando pasan por un lugar te dejan algo en el corazón. Ella no pasaba desapercibida. Por eso el dolor del día de hoy".

Bonelli recordó a su compañera en "su casa" de El Trece.

A su vez, ante la falta de respuestas del Sanatorio ubicado en Palermo Bonelli aseguró que la legisladora estaba en perfectas condiciones. “Yo estuve en contacto con ella el fin de semana. Nos íbamos a ver esta semana... Todos estamos golpeados por su desaparición física y porque no sabemos qué fue lo que pasó”, explicó.

Y agregó: “Ella se internó el día lunes para hacerse una serie de estudios y, lamentablemente, ayer falleció. Estamos muy dolidos. Queremos acompañar a toda su familia... Débora es un ser de luz. Se fue físicamente, pero siempre va a estar acá. Débora Pérez Volpin te vamos a extrañar muchísimo y te mandamos un gran beso donde estés. Te queremos muchísimo".

Otra de las emotivas despedidas ocurrió por la pantalla rival del canal del solcito y estuvo a cargo de Cristina Pérez –quien se quebró completamente al recordar a su amiga- y Rodolfo Barili. “Cómo me gustaría, donde estés Débora, que sepas que te están recordando con mucho amor y agradecimiento. ¡Dios mío!”, dijo la conductora entre lágrimas.

Rápidamente tomó la palabra Barili, quien agregó: No hay nadie que pueda decir algo que no sea bueno de ella, escribió alguien en las redes sociales”. En una comunicación con Telenoche, Sergio Lapegüe también se quebró al recordar a Pérez Volpin y aseguró que se sentía mal con esta situación: "No puede ser que sucedan estas cosas”.

Sergio Lapegüe se quebró al recordar a Debora Pérez Volpin.

Y continuó: “No aguanto más... De un momento para el otro... Estoy indignado, no sé contra quien... Tan joven... Estoy muy triste". Al romper el discurso profesional, Lapegüe prefirió dar por terminada la breve comunicación telefónica sumergido en el dolor.

Por último, Sandra Borghi –gran amiga de Débora- habló a corazón abierto y recordó la cobertura del #Niunamenos junto a la petriodista. “Ella era conductora y por lo general las conductoras de aire no salen. Pero dijo 'yo quiero estar'. Se vistió de negro y fue parte de la cobertura de todas las periodistas que salimos”, explicó.

Durante su emotivo relato, Borghi aseguró que Pérez Volpin “se cargó la cobertura porque también tenía un compromiso muy fuerte contra el femicidio y con el #Niunamenos. Estábamos tan contentas de lo que había generado ese movimiento que nos fuimos a tomar algo y hablamos, estábamos como exultantes y nos sacamos esa selfie donde se nos ve la alegría”.

“Esa selfie la sacó Débora justamente y estaba muy contenta ese día, me acuerdo. Fue una de las mejores coberturas que tuvimos juntas. ¿Es increíble, no?", cerró, muy dolida y como la gran mayoría, envuelta en un mar de lágrimas.